12.06.2017

Eine gelungene Mischung von Musik aus den unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen erwartet die Besucher beim vierten Klassik-Open-Air in Bayreuth. Am 23. und 24. Juni präsentiert die Sparda-Bank "umsonst" und "draußen" zwei besondere Konzertabende, die auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der klassischen Musik stehen.

Musik für alle

Bekannte Symphoniker

"Dieses Klassik-Open-Air ist für die Bayreuther schon etwas ganz Besonderes und wir werden wieder zwei traumhaft schöne Sommerabende erleben", sagte Oberbürgermeisterin Brigtte Merk-Erbe anlässlich einer Pressekonferenz, "und wir haben bereits heute die Zusage der Sparda-Bank für 2018 und 2019."Gemeinschaft zu fördern und Musik für alle Menschen zugänglich zu machen - das war von Anfang das Bestreben von Thomas Lang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, und dem Bayreuther Filialleiter Stefan Kunz.Denn Kunz ist überzeugt: "Musik verbindet Menschen, sie ist wichtig für das gesellschaftliche Leben und es ist ein Signal, wenn Menschen zusammenkommen und friedlich Klassik feiern können." Im Laufe der Jahre sei die Zusammenarbeit mit der Stadt Bayreuth und dem städtischen Kulturamt zu einer echten und guten Partnerschaft geworden.So dürfen sich auch in diesem Jahr wieder alle Freunde der klassischen Musik auf zwei hochkarätige und kurzweilige Konzerte freuen. Den Anfang macht am Freitag, 23. Juni, das renommierte Blockflötenquartett "Flautando Köln", das nicht nur für seine exzellente Spieltechnik, sondern auch für jede Menge Temperament, Charme und Witz bekannt ist. Mit viel Fantasie und Stilgefühl arrangieren die vier Frauen Werke aller Epochen für ihre mehr als 40 Blockflöten unterschiedlichster Größe und Bauart. Begleitet werden sie an diesem Abend von dem Schlagwerker Torsten Müller, er ist erster Schlagzeuger und Pauker bei der Neuen Philharmonie Westfalen.Den zweiten Abend am Samstag, 24. Juni, bestreiten schließlich die Bamberger Symphoniker, die in Bayreuth längst keine unbekannten mehr sind. "Das wird unser 271. Bayreuth-Konzert, aber unser erstes Open-Air-Konzert", betonte Intendant Marcus Axt, "wir haben als Top-Solisten unseren Geiger und ersten Konzertmeister Ilian Garnetz dabei und werden populäre Musik präsentieren, die ideal ist für 'Umsonst und Draußen'." Zu hören sein wird unter anderem die Carmen-Fantasie für Violine und Orchester von Franz Waxmann sowie die berühmte Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart, die in Bayreuth von den Bambergern bislang nur einmal gespielt wurde, und zwar im Jahr 1960.Die beiden Konzertabende beginnen jeweils um 20 Uhr und finden erstmals auf dem Bayreuther Stadtparkett (Maximilanstraße) statt. Bestuhlt wird mit Bierbänken, zusätzlich halten die Mitarbeiter des Kulturamts Sitzkissen bereit. Auch eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden. Der Eintritt ist - wie der Name schon sagt - auch in diesem Jahr wieder frei.