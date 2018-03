Kultur Bayreuth

29.03.2018

Vor 270 Jahren erklang das erste Mal Musik im Haus. Nach sechs Jahren Stille ist dies nun wieder der Fall. Und es sind dieselben Klänge wie damals.

Kulturbegeisterte Frau

Bedeutendes Denkmal

Ein Opernhaus, das wohl fast so groß als das Berliner Opernhaus und als eines der größten und prächtigsten Opernhäuser in der Welt berufen ist." Die Schwärmerei des deutschen Romantikers Wilhelm Heinrich Wackenroder Ende des 18. Jahrhunderts über das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth gilt heute erst recht. In den vergangenen knapp sechs Jahren ist das Bauwerk für rund 30 Millionen Euro im Auftrag der Bayerischen Schlösserverwaltung saniert und restauriert worden. Am 12. April wird es wiedereröffnet.Seit 1935 ist die Bayerische Schlösserverwaltung, die heute zum Staatsministerium für Finanzen und Heimat gehört, für das Opernhaus verantwortlich. Die Eigentumsverhältnisse hatten in den vergangenen 270 Jahren immer mal wieder gewechselt: Bis 1792 war das Gebäude markgräflich, anschließend bis 1806 preußisch und dann bis 1810 französisch. Zur Bayerischen Krone gehörte das Gebäude schließlich seit 1810.Es müssen in Bayreuth also nicht immer der "Grüne Hügel", die Villa Wahnfried oder die Eremitage sein. In der Altstadt ist ein Gebäude, das in einem Atemzug mit dem Aachener Dom, der Museumsinsel Berlin, dem Wattenmeer oder der Hamburger Speicherstadt genannt werden muss. Sie alle stehen auf der deutschen Liste der Unesco-Welterbestätten. Das Markgräfliche Opernhaus ist auf der Liste seit 2012 vertreten, gewürdigt wird das Haus vom Unesco-Welterbe-Komitee als Meisterwerk barocker Theaterarchitektur und "einzigartiges Monument der europäischen Fest- und Musikkultur des Barock". Es sei eines der wichtigsten architektonischen Zeugnisse der absolutistischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert und in seiner ursprünglichen Form und Gestalt unverändert erhalten.Vieles von dem Glanz, den die oberfränkische Stadt versprüht, ist allerdings auch untrennbar mit Markgräfin Wilhelmine verbunden. Der Name verrät es bereits - dazu gehört natürlich auch das Markgräfliche Opernhaus. Triebfeder für den Bau war die Markgräfin, die 1709 als älteste Tochter des preußischen "Soldatenkönigs" Friedrich Wilhelm I. geboren wurde. Zu ihrem "Lieblingsbruder" sollte sich der spätere Friedrich der Große entwickeln. Nach ihrer Hochzeit 1731 mit dem Erbprinzen Friedrich von Bayreuth siedelte sie in die Stadt über, wo sie 1758 auch verstarb und beigesetzt wurde.Wilhelmine galt als regelrecht kulturbegeistert, als Architekten des neuen Opernhauses bestellte sie 1744/45 den europaweit führenden Theateringenieur Giuseppe Galli Bibiena. Entstanden ist in kurzer Bauzeit ein opulentes Logentheater ganz aus Holz und Leinwand. Der Zuschauerraum gehört zu den spektakulärsten Schöpfungen der europäischen Festarchitektur des Barock. Eröffnet wurde das Opernhaus im September 1748, also vor fast 270 Jahren.Anlass war die Hochzeit der Tochter Wilhelmines - Elisabeth Friederike Sophie - mit Herzog Carl Eugen von Württemberg. Auf die Bühne gebracht wurden damals die italienischen Opern "Ezio" und "Artaserse". Letztere wird anlässlich der Wiedereröffnung in drei Gastspielen der Theaterakademie August Everding aus München im April 2018 erneut dreimal gespielt.Im Kern ging es bei der abgeschlossenen Restaurierung und Sanierung darum, die Originalsubstanz und die Authentizität des bedeutenden Kulturdenkmals zu bewahren. Zeitweise waren bis zu 30 Restauratoren im Einsatz. Einer, der genau erklären kann, was gemacht werden musste, ist Matthias Staschull. Der Oberkonservator des Restaurierungszentrums der Bayerischen Schlösserverwaltung und Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte der Uni Würzburg nennt hier beispielsweise das Sichern und Festigen loser Malschichten, die Abnahme mit Holzschutzmitteln kontaminierter Oberflächen und Trägersubstanzen und die zurückhaltende - nur wenn "optisch" dringend erforderlich - Ergänzung abgebrochener Holzteile.Ölige Insektenschutzmittel hätten beispielsweise dazu geführt, dass das sogenannte Logenhaus stark nachgedunkelt hatte. Retuschiert worden sei nur dort in Maßen, wo der Gesamteindruck der Malerei dies erfordert habe. "Auch die umfassende Reinigung der Oberflächen gehörte dazu", beschreibt Staschull. Wer das "alte" Opernhaus noch in Erinnerung hat, wird nun merken: Es ist wesentlich lichter und heller geworden - ganz so wie zur Zeit der Markgräfin.Eine weitere Veränderung, die ins Auge fällt: Die Originalgröße der Bühnenöffnung aus dem 18. Jahrhundert wurde wiederhergestellt, geschaffen wurde darüber hinaus ein neues Bühnenbild und auch ein neuer Vorhang ist entstanden. Der geöffnete Hauptvorhang und die rahmenden Vorhänge geben den Blick frei auf das rekonstruierte Bühnenbild der Eröffnungsoper von 1748 nach einem Entwurf von Carlo Bibiena und vermitteln so einen authentischen Eindruck der ursprünglichen, barocken Bühnenöffnung. Um das Opernhaus nicht "nur" als reines Museum nutzen zu können, wurde im Zuge der Sanierung auch eine moderne Bühnentechnik eingebaut. Da gerät auch Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, ins Schwärmen: "Mit der Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses wird Bayreuth nun zur ,Theaterhauptstadt' von internationaler Bedeutung: Mit dem barocken Welterbe und dem Richard-Wagner-Festspielhaus verfügt Bayreuth über die beiden berühmtesten Opernhäuser der Welt!"