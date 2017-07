Kultur Bayreuth

20.07.2017

0 20.07.2017

Im August ist es wieder so weit: Mit insgesamt 450 Teilnehmern aus 30 Nationen, rund 80 Konzerten, Events und Symposien sowie 14 Workshops der Akademie und 13 "Artists in Residence" startet das "Festival junger Künstler Bayreuth" in eine neue Saison. 1950 gegründet hat sich das Festival zu einer wichtigen Ausbildungsstätte für junge Künstler aus aller Welt entwickelt.

Ort für Experimente

Oper extra für Festival

Aber auch zu einem Ort der Begegnung und des interkulturellen Dialogs sowie einem Experimentierfeld für alle Formen der Kunst. "Unser Anspruch ist wie immer ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, aber auch ein Umgehen können mit Grenzen", sagt Intendantin Sissy Thammer. "Interkulturelles Verstehen gelingt nur über interkulturelles Lernen.""Roots to the Future" - so lautet das Thema des "67. Festivals junger Künstler Bayreuth". Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die "Artists in Residence" aus China, Tschechien, Thailand, Tunesien, Deutschland, Syrien, Jordanien und vielen weiteren Ländern, sondern vor allem drei große Projekte, die in der Akademie des Festivals erarbeitet werden. Unter dem Titel "Wir schaffen Gemeinschaft: Mitsing-Scratch-Concert" kommen am Dienstag, 8. August, im Bayreuther "Zentrum" (Äußere Badstraße) mittelalterliche katalanische Pilgerlieder nach dem "Roten Buch von Montserrat" zur Aufführung.Am Freitag, 11. August (19 Uhr), findet in der Bayreuther Stadtkirche (Kirchplatz 1) mit dem "Miserere" nach Gregorio Allegri ein christlich-muslimisches Friedensgebet zwischen Renaissance-Musik, Avantgarde und Jazz statt. Am Samstag, 19. August (19 Uhr), gibt es unter dem Motto "Silk Road - eine Karawane auf der musikalischen Seidenstraße vom Fernen zum Nahen Osten" wiederum ein außergewöhnliches Konzert im "Zentrum".Ein weiterer Höhepunkt verspricht das von dem jungen Regisseur Max Koch eigens für das diesjährige Festival konzipierte Opernprojekt "Liebestod" zu werden, das Lieder von Gustav Mahler und Hector Berlioz in der "Alten Schokofabrik" (Gaußstraße 6) in Szene setzt.Fortgeführt wird neben dem Education-Projekt für die Festspielkinder auch das Bildungsprojekt "Stepping Stone". Neu ist in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Professor Claas Germelmann von der Universität Bayreuth. Teilnehmenden am Bildungsprojekt können nun bis zu sechs ECTS (System zur Übertragung von Studienleistungen) erhalten.___Weitere Informationen: