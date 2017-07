Vermischtes Bayreuth

Auf mehrere Packungen Tofu, andere Lebensmittel und Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die im Laufe des Wochenendes einen Naturkostladen in der Bayreuther Innenstadt heimsuchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, hebelten Unbekannte mit erheblicher Gewalt eine Tür an der Gebäuderückseite am Luitpoldplatz auf und brachen in den Naturkostladen ein. Etliche Packungen Tofu und Wurst aus der Kühltruhe sowie Münzgeld erweckten das Interesse der Diebe und sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Dabei hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 500 Euro.Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr bis Montagmorgen 8.30 Uhr am Luitpoldplatz in der Innenstadt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat sonst Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter Telefon 0921/506-0 entgegen.