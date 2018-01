Vermischtes Bayreuth

08.01.2018

Ein Brand bei einem Autohaus sorgte am Montagnachmittag für einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.

Gegen 15 Uhr teilten Mitarbeiter des Autohauses den Brand bei Lackiererei mit. Sogleich eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. In dem betroffenen Werkstatttrakt kam es zudem zu einer starken Rauchentwicklung. Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern und den Brand rasch zu löschen.Insgesamt erlitten elf Angestellte der Firma insbesondere leichte Rauchgasvergiftungen, die sie sich bei Löschversuchen zugezogen hatten. Einen Großteil der Mitarbeiter brachte der Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser.Beamte des Fachkommissariats der Kripo Bayreuth nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer im Bereich einer Lackieranlage ausgebrochen sein. Der Sachschaden an dem Gerät sowie einigen von der starken Rauchentwicklung betroffenen Räume, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 500.000 Euro.