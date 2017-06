Vermischtes Bayreuth

02.06.2017

26

0 02.06.201726

Die Tiefbauarbeiten auf dem Hohenzollernring in Bayreuth treten in eine neue Bauphase. Wie das Straßenverkehrsamt mitteilt, ist der Kreuzungsbereich Hohenzollernring/Wieland-Wagner-Straße ab Dienstag, 6. Juni, komplett gesperrt.

Nur die Rechtsabbiegespuren von der Wieland-Wagner-Straße in den Hohenzollernring bleiben geöffnet. Aus Richtung Königsallee kommend kann weiterhin nach rechts in den Hohenzollernring abgebogen werden. Außerdem kann stadtauswärts von der Wieland-Wagner-Straße nach rechts in Richtung Dürschnitz gefahren werden.Die Umleitung über den Hohenzollernring, Wittelsbacherring, Universitätsstraße und Dr.-Konrad-Pöhner-Straße bleibt bestehen. Der Hohenzollernring ist stadtauswärts bereits ab der Einmündung Romanstraße gesperrt. Der in Richtung Königsallee/Aichig fahrende Verkehr wird daher bereits ab Josephsplatz über die Albrecht-Dürer-Straße, Grünewaldstraße und Friedrich-Ebert-Straße zur Königsallee umgeleitet.Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag, 22. Juli.