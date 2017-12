Vermischtes Bayreuth

27.12.2017

Ein 47-Jähriger sitzt nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth in Untersuchungshaft. Der Mann hatte am Montagabend einen kleinen Jungen in einer Therme in Bayreuth sexuell belästigt.

"Das neun Jahre alte Kind hielt sich am frühen Abend in einem Becken im Schwimmbereich auf, als der Tatverdächtige ihn ansprach und kurz darauf auch sexuelle Handlungen vornahm", informiert die Polizei. Als die Mutter des Jungen darauf aufmerksam wurde, begab sich der Mann in einen anderen Bereich der Therme.Polizeibeamte nahmen den 47-Jährigen noch in dem Bad vorläufig fest. Das Fachkommissariat der Bayreuther Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt sitzt. Die Ermittlungen dauern an.