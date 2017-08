Vermischtes Bayreuth

15.08.2017

Bayreuther Polizisten nahmen am frühen Montagmorgen drei Männer fest. Sie waren in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt eingebrochen. Ein möglicher Komplize könnte noch auf der Flucht sein.

Täter in der Falle

Schmuck im Wert von über einer Million eingepackt

Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Wem ist am Montag, gegen 4 Uhr, in der Maximilianstraße oder in der Folgezeit insbesondere in der Innenstadt eine verdächtige Person aufgefallen?

Wer hat ein Fahrzeug, möglicherweise mit Kennzeichen aus dem osteuropäischen Raum, ab den Morgenstunden in Bayreuth gesehen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Gegen 4 Uhr ging der stille Alarm von dem Juweliergeschäft in der Maximilianstraße bei einem Sicherheitsunternehmen ein, worauf die Einsatzzentrale Oberfranken informiert wurde.Innerhalb kürzester Zeit waren mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Diensthund am Ort des Geschehens. Sie umstellten das Gebäude und kontrollierten die umliegenden Straßen. Da die Beamten auch eine Flucht über das Dach nicht ausschließen konnten, forderten sie ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter an. Zudem war wenig später ein Polizeihubschrauber im Einsatz. "Die drei Einbrecher hatten offenbar nicht mit dem schnellen und professionellen Vorgehen der Polizei gerechnet, rasch war ihnen klar, dass jeglicher Fluchtversuch zwecklos ist", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Kurz darauf nahmen die Beamten die Tatverdächtigen im Alter von 26 bis 37 noch am Juweliergeschäft fest.Die weiteren Ermittlungen übernahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth. Nach bisherigen Erkenntnissen war es den Einbrechern gelungen, das Rolltor mit Gewalt zu öffnen und dann in den Ausstellungsraum vor dem Juweliergeschäft einzudringen. Dabei richteten die Täter einen Schaden von etwa 10.000 Euro an.Wie sich weiter zeigte, hatten die Täter bei den Auslagen bereits kräftig zugelangt. In zurückgelassenen Rucksäcken fanden die Beamten eine große Anzahl Schmuckstücke, vor allem hochwertige Uhren, die nach ersten Schätzungen einen Wert von über einer Million haben.Am Montagnachmittag ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehle gegen alle drei Beschuldigten. Sie sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein.Die Ermittler können nicht ausschließen, dass eine weitere Person bei dem Einbruch beteiligt war, außerhalb des Geschäfts gewartet hat und rechtzeitig flüchten konnte.Daher bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe:Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.