Teils lebenslange Treue

Vermischtes Bayreuth

23.07.2017

23.07.2017

Das 60. Sportfest in seinem 91-jährigen Bestehen feierte der TSV Kirchenlaibach mit einem viertägigen Unterhaltungs- und Sportprogramm. Zum krönenden Anschluss ernannte er Bobby (Hans) Schmidt für seine Verdienste zum Ehrenmitglied und zeichnete 19 Mitglieder für langjährige Treue aus.

Speichersdorf. (hai) Die jährlichen Sportfeste seien immer wieder Höhepunkte im Vereinsleben und aus finanzieller Sicht für den Verein mit den vielzähligen Aufgaben überlebenswichtig, sagte Vorsitzender Manfred Porsch in seiner Festansprache. Der gute Besuch der Veranstaltungen trotz kühler Temperaturen und einer großen Veranstaltungskonkurrenz sei auch eine Bestätigung der Arbeit und Mühen.Sein Dank galt den nahezu 100 Männer und Frauen, die unentgeltlich mitarbeiteten. Nicht wenige dieser Vereinsmitglieder würden bis an die Grenze der Erschöpfung gehen, um zu einem Erfolg dieses Zeltfestes beizutragen. Nicht minder galt sein Dank den zehn Übungsleitern sowie Trainer und Betreuern, die den Breitensport vom Schüler- bis zum Seniorensport in 15 Sportarten in eindrucksvoller Vielseitigkeit und Ausgewogenheit ermöglichten. Sie würden in den Abteilungen Fußball, Handball, Tischtennis, Tennis, Badminton, Kinderturnen, Ballett, Gesundheitssport, Volleyball und Schach mit einer intensiven und aktiven Jugendarbeit die gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins legen.Besonderer Dank galt dem Arbeitsteam um Werner Knappe für die gelungene Neugestaltung der Terrasse. Respekt zollte er den beiden Jugendmeistermannschaften im Tischtennisbereich mit Trainer und Betreuer Lothar Büringer an der Spitze.Mit über 1000 Mitgliedern sei der TSV Kirchenlaibach der größte Verein im Landkreis Bayreuth, so Porsch nicht ohne Stolz. Nicht wenige halten ihm ihr Leben lang die Treue. So wurde für 70-jährige Vereinszugehörigkeit Hans Stock geehrt. Den 29er Jahrgang würdigte Porsch als Urgestein des Vereins. Manfred Walter, Arnold Hösl sowie Horst Reichenberger sind 60 Jahre, 50 Jahre Josef Mittelmeyer (Vereinsvorstand von 1969 bis 1972) dabei.Mit der Goldenen Vereinsnadel für 40 Jahre wurden Hilde Baier, Josef Bodenschatz, Ilse Dressendörfer, Centa und Luzia Hößl, Oliver Lunk, Stefan Oschetzki, Alexander Scheuerer, Stefan Schleser, Silvia Stahl und Christine Walter ausgezeichnet. Matthias Dadder und Jakob Kasprowiak wurden für 25 Jahre geehrt. Für Kassiererin Ingrid Sendlbeck, Conny (seit 1982 Schriftführerin) und das "Mädchen für alles", Bürgermeistersgattin Anita Porsch gab es rote Rosen. Ein Bericht zur Ehrung von Bobby (Hans) Schmidt folgt.