20.07.2017

"Why not", zu deutsch: "Warum nicht". Das ist der Titel eines Konzerts am Sonntag, 23. Juli, in Weiden. "Warum nicht", dachte sich auch Veronika Gerber - und sprach Andreas Hofmeir beim Zoigl am Schafferhof an, ob er nicht ein Konzert mit ihr spielen will. Die 23-Jährige studiert an der Hochschule für Musik in Würzburg Violine. Hofmeir ist Professor am Mozarteum Salzburg und war Gründungsmitglied und Tubist der bayerischen Kult-Band "LaBrassBanda". Der Mut der Bechtsrietherin zahlte sich aus. Da auch die Leiterin der Regionalbibliothek, Sabine Guhl, am Schafferhof war, stand der Ort des Konzerts schnell fest. Nun gibt Gerber ihr kammermusikalisches Debut am Sonntag um 19 Uhr in der "Regi". Zusammen mit dem Würzburger Harfenprofessor und Soloharfinisten im WDR-Symphonieorchester, Andreas Mildner, bildet Hofmair ein Duo mit Tuba und Harfe - und Lokalmatadorin Veronika Gerber (Violine) musiziert mit dem Studienkollegen Siard Walter (Harfe). "Das wird bestimmt kein langweiliges, schnöseliges Konzert", verspricht Gerber Musik auf hohem Niveau mit kabarettistischen Einlagen von Hofmair und Mildner. "Das sind alte Bühnenhasen."

Gerber studiert Violine im "Bachelor of Music", in einem Jahr ist sie fertig. "In erster Linie möchte ich erst einmal eine sehr gute Geigerin und Musikerin werden", sagt sie. "Auf dem Weg dahin wird sich das Übrige schon finden. Als Musiker muss man einfach flexibel bleiben." So einfallsreich wie die Bechtsrietherin sich gibt, wird das bestimmt nicht ihr letzter großer Auftritt sein.___Karten beim NT-Ticketservice unter Telefon 0961/85-550 oder unter www.nt-ticket.de