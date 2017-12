Politik Bechtsrieth

Vor der Bürgerversammlung war Bürgermeister Gerhard Scharl noch kritisiert worden: Von "Nichtinformation" war die Rede. Eine Bürgerinitiative hatte sich in Trebsau gegründet, die 50 Mitglieder zählen soll. Scharl hatte sich gewappnet und sprach nach der Versammlung mit Enttäuschung über das Auftreten der Kritiker. Was war los gewesen mit den Beschwerdeführern, die sich nicht informiert gefühlt hatten? Unter den gerade mal 25 Besuchern waren etwa zehn Trebsauer, und keine oder keiner rührte sich.

Der große Vorwurf der Nichtinformation entbehre ja sowieso der Grundlage, sagte das Gemeindeoberhaupt. "Und wenn nun der letzte, an dem die Informationen vorbeigegangen sind, die Möglichkeit in der Bürgerversammlung nicht wahrnimmt, dann verstehe ich irgendwie die Welt nicht mehr", sagte Scharl.In 80 Minuten blickte der Gemeindechef auf das Jahr 2017 zurück und verwies dabei auf eine Entwicklung, gerade mit Blick auf die Dorferneuerung, die sowohl für Bechtsrieth als auch Trebsau zukunftsweisend ist. Auch weitere gute Nachrichten hatte er zu verkünden: Die Telekom bietet nach Installation der Vectoring-Technik nun 100 M-Bit an. Im Rahmen der Dorferneuerung werden in Bechtsrieth derzeit die beiden Ortseinfahrten angepasst. In Trebsau kommt 2018 der Kapellenplatz hinzu. Kosten fallen hier für die Anlieger nicht an. In 2018 wird auch das neue Feuerwehrauto geliefert.Doch größtes Thema war und ist der Ausbau der Pirker Straße in Trebsau. Ein Kraftakt für die Gemeinde und Anlieger. Dieses Thema sei laut Scharl in den Gemeinderatssitzung allgegenwärtig gewesen. Eine Ausbaubeitragssatzung hatte es schon immer gegeben. Sie wurde nicht erlassen, sondern nur angepasst. Die Maßnahme Wasser, Kanal, Straße wurde an die einheimische Firma Schieder vergeben. Beiträge für den Kanalausbau wurden für das gesamte Versorgungsgebiet von Bechtsrieth erhoben. Die Ausbaukosten Wasser werden auf die Gebühren umgelegt. Für die Straße wird abzüglich des Gemeindeanteils die Umlage mit einer Vorausleistung von 85 Prozent anfallen. Der Rest dann nach der Schlussrechnung 2019. Der Bürgermeister hob hervor, dass die Firma Schieder hervorragend arbeite und sich mit den Anliegern arrangiert. In Planung sind weiter die Brunnen Straße und der Fasanenweg. Hier erfolgt die Umlage analog. Auch hier werden die Anlieger eingebunden.