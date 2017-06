Politik Bechtsrieth

16.06.2017

8

0 16.06.2017

Der Gemeinderat diskutiert über die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch angekündigt war das Thema für den öffentlichen Teil.

(fz) Den Tagesordnungspunkt für drei Löschgruppenfahrzeuge Typ LF 10 für Trabitz, Kohlberg und Bechtsrieth musste Bürgermeister Gerhard Scharl aus vergaberechtlichen Gründen in die nichtöffentliche Sitzung verlegen. Wie berichtet, haben sich die drei Kommunen für den Kauf von drei gleichen Feuerwehrautos zusammengeschlossen. Dafür gibt es eine höhere Förderung vom Freistaat und einen besseren Preis. Die Vergaberechte sind in diesem Fall anders als normal. Es wird der wirtschaftslichste Bieter ermittelt, aber die Gemeinde muss die anderen Bieter über die Entscheidung informieren. Sie können Widerspruch einlegen. Die Vergabe wird nach der Frist öffentlich gemacht.Einverstanden waren die Räte mit den Bauanträgen von Josef Sommer für eine Lagerhalle mit Carport und zwei Boxen für Tierhaltung in Trebsau. Eva-Maria und Lee Smith dürfen ein Einfamilienhaus in Trebsau bauen, Jürgen Götz in Bechtsrieth eine Doppelgarage.Scharl sagte, dass wegen des Starkregens vor zwei Jahren nun die Arbeiten am Lohtratgraben laufen. Die Unterlagen hat das Ingenieurbüro Münchmeier-Eigner erstellt. Sie liegen dem Landratsamt Neustadt vor. Es wird ein Wasserrechtsschutz- und ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt. Der Naturschutz hat keine Einwände. Scharl teilte mit, dass der Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt für die Mittagsbetreuung an der Grundschule geschlossen ist. Die Beeinträchtigung für Bechtsrieth durch die Sperrung der Bundesstraße 22 brachte für die Kommune auch Positives mit. Es wird ein leiserer Asphalt, aber kein "Flüsterasphalt" aufgetragen. Abgetragenes Fräsgut wurde in den Habichtweg und im Bereich Eulenweg eingebaut.