Politik Bechtsrieth

20.07.2017

20.07.2017

Die Anlieger der Pirker Straße wissen nun, was sie für den Ausbau ihrer Straße im Voraus zahlen müssen. Neben den Kosten legt der Gemeinderat auch das betroffene Gebiet fest.

Hauptstraße kostet 77 000 Euro mehr als gedacht Bechtsrieth . (fz) "Massenmehrungen" war das Stichwort, das in der Gemeinderatssitzung für eine heftige Debatte sorgte. Architekt Hubert Liebl stellte als Ortsplaner eine geänderte Planung für die Bereiche Hauptstraße West und Hauptstraße Ost in Bechtsrieth bei der Dorferneuerung vor. Das habe sich im Gespräch mit Anliegern und Baufirma ergeben.



Zudem will der Gemeinderat, dass die Straße im westlichen Bereich abgefräst wird und eine neue Asphaltschicht bekommt. Laut Liebl macht 33 000 Euro Mehrkosten. Das Gremium genehmigte die Änderung, wobei Karl-Heinz Buchberger gegen die Maßnahme Ost stimmte.



Dann musste der Planer eingestehen, dass ihm bei der Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ein Fehler unterlaufen ist. Seine Kostenberechnung lag bei 265 000 Euro. Den Zuschlag erhielt die Firma Schieder-Bau für 222 000 Euro. Nun stellte sich heraus, dass in der Ausschreibung Erdarbeiten im Bereich West und Bordsteine für Gehwege im Bereich West nicht enthalten waren. Sie sind damit auch nicht im Gebot eingeschlossen. Nimmt man sie nachträglich hinzu, kommt man auf einen Preis von 266 000 Euro und ist bei den geschätzten Kosten.



Liebl musste sich schwere Vorwürfe anhören. "Wir haben für 222 000 Euro die Arbeiten vergeben und sind davon ausgegangen, dass es komplett ist", ärgerte sich Herbert Kick. Liebl entgegnete, dass der Gemeinde kein Schaden entstanden sei. Letztlich liegt man jetzt bei einem Betrag, den er erwartet hatte. Da es nur das eine Angebot gab, hätte der Gemeinderat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als dem zuzustimmen.



Nimmt man zu den nun feststehenden Kosten von 266 000 Euro die zusätzlichen 33 000 Euro aus der geänderten Ausführungsplanung hinzu, so liegt man bei insgesamt 299 000 Euro für beide Maßnahmen. Kick, Buchberger und Zielbauer stimmten dagegen. (fz)

(ui) Wenn es ums Geld geht, steigt das Interesse der Bürger. Über 35 Besucher waren in die Sitzung des Gemeinderats gekommen. Anziehungskraft entwickelte der geplante Ausbau der Pirker Straße. Bürgermeister Gerhard Scharl informierte, dass sich das Abrechnungsgebiet auf Empfehlung des Landratsamtes am Flächennutzungsplan orientiere.1,24 Millionen Euro betragen die Kosten für die 800 Meter Straße, für die Beiträge von den Anwohnern erhoben werden. Der Anteil der Gemeinde liegt bei 650 000 Euro der der Anlieger bei 590 000 Euro. Der Aufteilungsschlüssel bei der Straße selbst ist 70 Prozent Gemeinde und 30 Prozent Anlieger. Die übrigen Maßnahmen wie Gehwege oder Grünordnung tragen die Anwohner mit etwas über der Hälfte und die Gemeinde mit den restlichen 45 Prozent.Das gesamte Abrechnungsgebiet umfasst 60 600 Quadratmeter. Daraus ergibt sich eine Vorausleistung von 9,72 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Nicht enthalten sind die Maßnahmen zur Dorferneuerung in der Ortsmitte. Dafür müssen die Anlieger auch nicht ihren Geldbeutel öffnen."Vor dem Spätherbst ist nicht mit dem Baubeginn zu rechnen", sagte Rathauschef Scharl. "Dann erst fallen die Vorausleistungen an."Markus Zielbauer monierte, dass man vom Ortsausgang Richtung Bechtsrieth ein altes Straßenstück von 20 Meter Länge bestehen lässt. Der Gemeinderat legte fest, dass 85 Prozent von den 590 000 Euro vorab fällig werden und der Rest dann mit der Schlussrechnung von den Anliegern gefordert werden. Scharl führte weiter an, dass für 2018 ein Kredit von 310 000 Euro im Haushalt eingeplant ist, der mit den Vorauszahlungen abgefedert wird.In Trebsau und den Dorferneuerungsmaßnahmen Bechtsrieth Ost und West (siehe unten) wird bei den Tiefbaumaßnahmen gleich ein Leerrohrsystem für das Breitbandnetz verlegt. Die Firma Freitag aus Parsberg arbeitet hier schon für das Bayernwerk und bekommt auch die Aufträge für Trebsau für 24 000 Euro und Bechtsrieth für 10 780 Euro."Wo haben wir das zusätzliche Geld her?", wollte Zielbauer wissen. Schließlich höre er immer wieder, dass für andere Maßnahmen kein Geld da sei. Der Gemeinderat sah diese Investition jedoch als Investition ihn die Zukunft. Werde Glasfaser verlegt, könne der Betreiber das Netz übernehmen und es seien keine Baumaßnahmen erforderlich.Genehmigt wurde auch der Bauantrag von Selin und Melih Akseki für ein Einfamilienhaus in Trebsau. Die Feuerwehr habe ihren Antrag zurückgezogen, das Areal hinter Turnhalle und Feuerwehrhaus zu pflastern, informierte der Bürgermeister.