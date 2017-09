Politik Bechtsrieth

06.09.2017

17

0 06.09.201717

"Uns hört keiner zu." Das sagen knapp 50 Trebsauer. Die Bürger tun sich zusammen, um sich so Gehör zu verschaffen.

Fragen und Forderungskatalog zum Straßenausbau Gehsteig und Straße werden in Bechtsrieth im Rahmen der Dorferneuerung bezahlt. Warum nicht in Trebsau?



Zu Kostentransparenz und Akzeptanz verlangen die Anwohner eine Gegenüberstellung zur Minimierung der derzeit geplanten Ausbaukosten.



Bei den Kanalarbeiten kam es zu zahlreichen Wasserrohrbrüchen. Wie werden diese Kosten sowie die Entsorgung kontaminierten Erdreichs verrechnet?



Kriterien, warum einige Anlieger bezahlen müssen und andere nicht, sind nicht ersichtlich. Die BI verlangt Klarheit, wer als Anlieger gilt.



Im Kreisverkehr am Stachus soll Pflaster verlegt werden. Dies führt zu einem erhöhtem Lärmpegel. Ist Asphalt nicht auch stabiler?



Wofür werden die 1,24 Millionen Euro ausgegeben?



Die Ausschreibung wurde bis in den April hinein verzögert. Da Baufirmen für dieses Jahr bereits voll waren, ergaben sich nachteilig Rückläufe an Angeboten. Was begründete diese Verzögerung und warum hat man den Straßenbau nicht verschoben?



Die Anwohner der Pirker Straße wollen eine schriftliche Zusage, dass sie bei einem Umlageverfahren durch eine Satzungsänderung in den nächsten 30 Jahren für andere Straßen im Gemeindegebiet nicht wieder herangezogen werden. (fz)

Trebsau. "Wir sind keine Wutbürger aber wir fühlen uns ausgegrenzt, übergangen und nicht ernst genommen", meinen sie im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt. Ihren Protest stärken sie jetzt mit der Gründung einer Bürgerinitiative. Hintergrund ist der Ärger über die Kosten von 1,24 Millionen Euro für den Neu-Ausbau der Pirker Straße auf einer Länge von 800 Meter.Begonnen hatte alles in der Sitzung des Gemeinderats am 18. Juli. Etwa 50 Trebsauer waren als Zuhörer gekommen, um Infos zum Straßenbau zu erhalten. Doch sie gingen enttäuscht nach Hause. Sie erfuhren nur etwas über das Abrechnungsgebiet und die Vorausleistungen.Für die Fahrbahn sollen sie 30 Prozent, für Gehweg und begleitende Maßnahmen wie die Begrünung 55 Prozent der Kosten berappen. Das sind nach derzeitigem Stand 590 000 Euro. 85 Prozent sollen sie noch in diesem Jahr als Vorleistung zahlen. Bis auf Markus Zielbauer fragte damals kein Gemeinderat nach. Wenn die Arbeiten bis 2019 dauern, ist vielen nicht klar, warum sie jetzt schon fast alles bezahlen sollen.Im Anschluss arbeiten 70 Bürger einen Fragenkatalog aus, übergeben ihn an Rathauschef Gerhard Scharl und beten darum, mit ihnen in einer Versammlung am 31. August zu sprechen. "Über 50 Bürger warten an diesem Termin vergebens auf den Bürgermeister", berichten Petra Baierl, Christian Wolf und Dieter Siegler jetzt. Stattdessen kam ein Schreiben von der Gemeinde, dass zur umfassenden Beantwortung der Fragen Fachpersonal und Ingenieurbüro benötigt würden. Die seien aber urlaubsbedingt nicht greifbar. Am 20. September solle es in einer Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus Auskünfte geben."Hier gehen wir wieder unter", befürchtet Baierl. "Der Bürgermeister hat uns ignoriert. Wir wollten nur mit ihm sprechen und über dies oder jenes Auskunft haben, weil wir von den Planungen ausgegrenzt waren." Es gebe keine Informationen, warum Gehsteige sein oder Parkplätze angelegt werden müssten. Im Schnitt seien es 25 000 Euro, die ein Anlieger bezahlen müsse, befürchten die Initiatoren. Sie fordern Kostentransparenz, Informationen und Gerechtigkeit bei der Umlage. "Da wird auf einmal ein bebaubares Grundstück zum Biotop und so nicht mit zur Umlage herangezogen", nennen die drei ein Beispiel, das nicht nur ihnen unverständlich ist."Wir haben die Dorferneuerung in der Gemeinde. Warum werden Gehsteige bei uns in Trebsau auf den Anlieger umgelegt und in Bechtsrieth im Rahmen der Dorferneuerung nicht?" Das Trio wirft dem Bürgermeister Ignoranz vor, weil er Ende August nicht kam. "Das war die Initialzündung zur Gründung einer 'Bürgerinitiative Bechtsrieth & Trebsau'", berichtet Baierl. Sie übernahm den Vorsitz. Mitstreiter im Vorstand sind Siegler und Wolf sowie Markus Zielbauer, Wolfgang Bodensteiner, Josef Sommer, Sonja Bodensteiner, Sabine Schneeberger und Claudia Trottmann. 43 Bürger haben sich bereits als Mitglieder eingetragen.Einen Erfolg kann die Bürgerinitiative schon verbuchen: Die Splittung der 85 Prozent Vorauszahlung auf drei Teilzahlungen steht am Dienstag auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.