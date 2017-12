Sport Bechtsrieth

Elf sportliche Angebote - vom Purzelvolk bis zur Gesundheitsgymnastik für Senioren - bietet der Turnverein seinen 535 Mitgliedern. Die Verantwortlichen freuen sich über die große Nachfrage. Doch es gibt einen weiteren Grund zur Freude: Das große Jubiläum.

Ehrungen Für ihre Treue wurden Thomas Baunoch, Irene Baunoch, Elena Baunoch für 10 Jahre , Gerti Pleyer für 25 Jahre und Helmut Ederer für 35 Jahre Mitgliedschaft im TV geehrt. Für besondere Verdienste im Bereich Sport erhielten Uwe Rother, Thomas Baunoch und Thomas Bausch die Verdienstnadel in Bronze des Bayerischen Landessportverbandes. 10 Jahre leitete Thomas Bausch das Kinderturnen und insgesamt 27 Jahre Wolf-Dieter Scholz den Lauftreff. Beide verabschiedete der Vorsitzende mit einem Geschenk. (fz)

In der Jahreshauptversammlung ging TV-Vorsitzender Ralf Reinold auf die sportliche Vielfalt ein, die in Bechtsrieth geboten wird. Die Kleinsten sind im Purzelvolk, weiter geht es mit den Bambinis, Mädchen- und Jungenturnen, den Running Shoes, dem Lauftreff, Zumba, Aerobic, Mountainbike, Nordic Walking, Volleyball und Gesundheitsgymnastik. Neben den wöchentlichen Sporteinheiten beteiligen sich die Mitglieder an zahlreichen Veranstaltungen - etwa dem Sommerbiathlon bei den Bayerischen Meisterschaften in Sigritz, dem Landkreisstaffellauf oder der Pirker Zoigltour. Bei den Running Shoes waren 2017 bis zu 15 Starter bei den Veranstaltungen des OVL-Cups unterwegs. Sie belegten den sechsten Platz in der Oberpfalz."Unser persönlicher sportlicher Höhepunkt ist der Crosslauf, bei dem heuer wieder 150 Starter waren." Gesellschaftlich glänze der TV mit seinem Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 9. und 10. Dezember stattfindet. Reinold freute sich auch über die rege Teilnahme am Faschingszug, dem Ferienprogramm für Kinder und dem Johannisfeuer. Schon jetzt befinden sich die Verantwortlichen mitten in den Planungen für das große 50. Vereinsjubiläum, das vom 21. bis 23. Juni 2019 gefeiert wird. Aus dem Kassenbericht von Andreas Völkl entnahmen die Mitglieder, dass "ein solch vielseitiges Sportangebot auch Geld kostet".Es werde unter anderem mit Spenden finanziert. " Heuer waren es 1810 Euro." Völkl legte ein Jahresplus von 1061 Euro vor. Bürgermeister Gerhard Scharl bezeichnete den Turnverein als "sportliches Aushängeschild". Das breite Angebot für alle Altersgruppen sei eine große Bereicherung für Bechtsrieth. "Die zahlreichen Übungsleiter leisten hervorragende Arbeit", betonte Scharl.