Vermischtes Bechtsrieth

04.08.2017

13

0 04.08.201713

Irritationen in Bechtsrieth: Vor wenigen Tagen flattern den Anwohnern Bescheide der Gemeinde ins Haus. Die Bürger sollen sich an den Erschließungsbeiträgen für Abwasser und Kanal in Trebsau beteiligen. Einen Landwirt soll das 25 000 Euro kosten, lautet ein Gerücht. "Absolut falsch", erwidert Gerhard Scharl.

Der Bürgermeister versteht die Aufregung nicht. "Die Verbesserungsbeiträge für das Abwasser und den Kanal in der Pirker Straße, Brunnenstraße und dem Fasanweg in Trebsau kosten 797 000 Euro." Den größten Teil der Kosten trage die Gemeinde - 13 000 Euro.Nach Abzug der Förderungen werden 270 000 Euro auf die 1060 Anlieger im Gemeindebereich umgelegt. "Das sind 78 Cent pro Quadratmeter Grundstückspreis und 3,14 Euro bei der Geschossfläche", informiert Sandro Spickenreuther von der Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz.Die höchsten Forderungen liegen zwischen 6000 und 7000 Euro und betreffen Landwirte mit einem großen Anwesen. "Derjenige, der angeblich 25 000 Euro zahlen muss, soll sich bei mir melden, dem erlassen wir 5000 Euro. Das stimmt einfach nicht. Niemand muss so viel zahlen." Bisher wendeten sich einige Bürger an Spickenreuther und klagten über die Kosten. "Ich habe ihnen den Sachverhalt erklärt, und am Ende waren sie damit zufrieden." Alles andere als zufrieden ist allerdings ein Landwirt aus Bechtsrieth."Für uns ist das nicht gut. Viele Leute besitzen ein Haus und zahlen bedeutend weniger als wir - nur weil bei uns noch die Landwirtschaft mit dran hängt." Mit seiner Familie bewirtschaftet er rund einen halben Hektar Land. Die Forderung: knapp 4000 Euro. "Und dafür habe ich nicht mal wirklich etwas davon." Beschwert habe er sich bei der Gemeinde nicht und hat das auch nicht vor. Innerhalb eines Monats soll der Landwirt den Beitrag zahlen. "Als nächstes stehen womöglich wieder Straßenbeiträge an, dann müssen wir wieder mitzahlen.""Ich finde das in Ordnung", urteilt ein anderer Landwirt. Für ihn sei es selbstverständlich, sich an den Kosten zu beteiligen. "Wir haben alle einen gewissen Lebensstandard, den wollen wir halten. Das ist eben nicht umsonst." Davon, dass ein Anwohner 25 000 Euro zahlen soll, habe er noch nichts gehört. "Allerdings fände ich das fair, wenn er eine entsprechend große Grundfläche hat. So ist das System."Immer wieder sei auch davon die Rede, dass in den Forderungen, die am 24. Juli an die Bürger gingen, Straßenausbaubeiträge umgelegt sind. "Auch das ist völlig falsch", informiert Spickenreuther. "Diese Kosten, 9,72 Euro pro Quadratmeter, zahlen nur direkte Anwohner. Alle anderen Bürger betrifft das nicht. Es sind lediglich die Abwasser- und Kanalbeiträge."