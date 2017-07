Vermischtes Bechtsrieth

24.07.2017

Wer der Pädagogin Elke Schosser, Rektorin der Grundschule Bechtsrieth, nachfolgt, steigt in große Fußstapfen. Die Kinder, das Kollegium, der Elternbeirat sowie Vertreter der kirchlichen und politischen Gemeinden sagen nun "Auf Wiedersehen".

Viele Berufsstationen

Anstand und Höflichkeit

Die Rektorin der Grundschule, Elke Schosser, geht zum Schuljahresende in den Ruhestand. Zur Verabschiedung Montagvormittag in der Turnhalle kamen viele Gäste: Schulrätin Elisabeth Junkawitsch, die Bürgermeister Gerhard Scharl (Bechtsrieth) und Josef Hammer (Irchenrieth), Altbürgermeister Hans Götz (Bechtsrieth), die Pfarrer Thomas Stohldreier (Schirmitz) und Alfons Forster (Michldorf), die Kindergartenleiterinnen von Bechtsrieth und Irchenrieth, der Elternbeirat, das Kollegium und 80 Schulkinder. Musikalisch umrahmten die Feier Kinder der Musikschule Irchenrieth unter Leitung von Wolfgang Ziegler. Annika Scheurell hatte ein Lied für die Lehrerin geschrieben.Junkawitsch leitete ihre Laudatio mit dem Dienst- und Lebensbuch von Schosser ein. Wenn sie darin blättert, komme sie ins Nachdenken, weil die Schulleiterin so viele Stationen hinter sich habe. Die erste ist ein Schwarz-Weiß-Bild einer jungen Lehrerin, die 1972 ihr Studium angetreten hatte. Schossers erste Schule war 1975 Floß, dann kam die junge Frau 1978 an die Sonderschule Kirchendemenreuth und 1979 an die Grundschule Altenstadt/WN. 1997 wechselte sie an die Gerhardinger Schule Weiden und wurde hier Konrektorin, bevor sie dann 2006 als Rektorin nach Bechtsrieth kam.Mit Schosser gehe eine Persönlichkeit in den Ruhestand, die viele Entwicklungen durchgemacht und umgesetzt hat, sagte die Schulrätin. Gründlichkeit, Planungsgeschick und das Fördern von Gemeinschaft, seien einige der Qualitäten. Schosser habe auch als Mensch Akzente gesetzt, lobte Junkawitsch. Sie stellte fest, dass die Pädagogin die Schule in Bechtsrieth elf Jahre so gut leitete, dass nie das Schulamt gebraucht wurde.Scharl stellte die positive Entwicklung der Grundschule in den vergangenen elf Jahren heraus. Die Zusammenarbeit bei Bauarbeiten oder wenn es um die Ausstattung der Schule ging, sei hervorragend gewesen. Stohldreier sprach von einer herausragenden Pädagogin. Die Vorsitzende des Elternbeirates, Petra Beierl, hob heraus, dass Schosser in ihre Fürsorge nicht nur die Kinder, sondern auch den Elternbeirat einbezog. Den Kindern habe sie neben einer exzellenten schulischen Ausbildung Werte wie Anstand und Höflichkeit vermittelt, dankte die Elternvertreterin. Für das Kollegium bezeichnete Schossers Stellvertreterin Anne Völkl die Chefin als angenehm und verständnisvoll. "Nimm dir Zeit und denk an uns", wünschte das Kollegium in einem Gedicht.Die Kinder baten ihre Lehrerin: "Vergessen Sie uns Kinder nicht." Sie überreichten ihr zwei Bilder, die sie gestaltet hatten. "Es ist eine berührende Feier, die ihr für mich gemacht habt", dankte Schosser. Mit dem Satz von Peter Rossegger, "Ein Kind ist ein Buch aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollten", schloss die Rektorin. Mit Gesang und Tanz der Tschechisch-AG endete die Verabschiedung. Nachfolgerin von Schosser wird Katja Meidenbauer. Die war zuletzt an der Grundschule Vohenstrauß.