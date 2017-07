Vermischtes Bechtsrieth

20.07.2017

7

0 20.07.2017

Eine Erfolgsgeschichte legte die Firma Schieder-Bau in zwei Jahrzehnten hin. Auf den Tag genau, an dem man nach der Betriebsgründung am ersten Arbeitstag mit dem Umbau der denkmalgeschützten alten Schule im Ort begann, feierte das Bauunternehmen 20 Jahre später Geburtstag.

Seniorchef Hans Schieder nannte bei der Feier mit der Belegschaft sowie vielen Geschäftspartnern und Weggefährten als größten Partner seine Ehefrau Christine. Seit fünf Jahren ist Sohn Markus Geschäftsführer. Im nächsten Jahr wird er den Betrieb voll übernehmen. "Was wäre Schieder-Bau ohne seine Mitarbeiter?", fragte der Chef. Er lobte ein hochmotiviertes Team, das sich mit dem Unternehmen identifiziere. "Allen voran Ahmet Saydun, der vom ersten Arbeitstag dabei ist." Ihn ehrte Schieder gemeinsam mit Peter Biersack von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Biersack stellte heraus, dass es relativ einfach sei, eine Firma zu eröffnen. "Sie aber über zwei Jahrzehnte auszubauen, das ist eine Leistung." Hier bildeten die Begriffe Handwerk, Tradition und Moderne eine Symbiose.Bürgermeister Gerhard Scharl bezeichnete Schieder-Bau als bedeutenden Faktor für den Ort. Der Erfolg der Firma zeigt unternehmerischen Weitblick. Besonders freute es ihn, dass das Unternehmen den größten Auftrag ihrer 20-jährigen Geschichte mit den derzeit anlaufenden Sanierungsmaßnahmen in Trebsau und Bechtsrieth für 2,5 Millionen Euro von der Gemeinde erhalten hat.