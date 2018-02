Vermischtes Beratzhausen

16.02.2018

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 ist am Donnerstag, 15. Februar, ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Peugot 206 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 31-jährige Mann aus dem Saarland war gegen 22.10 Uhr auf der A3 in Richtung Passau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Beratzhausen und Laaber, auf Höhe des Parkplatzes Lindaholz, kam er laut Polizeibericht auf nasser Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der 31Jährige wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.Neben Kräften des Rettungsdienstes waren auch Mitglieder der umliegenden Feuerwehren an der Unfallstelle, die den Fahrer aus dem Wrack bargen und Verkehrslenkungsmaßnahmen durchführten. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zur Unfallursache, werden von der Autobahnpolizeistation Parsberg geführt.