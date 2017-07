Vermischtes Bernhardswald

Ein Feuer an einem Sportheim in Bernhardswald im Landkreis Regensburg hat in der Nacht auf Dienstag gegen 1.35 Uhr einen hohen Schaden verursacht. Nach Polizeiangaben griffen die Flammen von einem Müllhäuschen aus auf den Dachstuhl des TSV-Sportheims in Bernhardswald über.

(tsa/dpa) Weil sich in dem Häuschen aber keine Mülltonne befand, sei Brandstiftung als Ursache für das Feuer derzeit nicht auszuschließen, so ein Sprecher. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen. Der Schaden liegt der Polizei zufolge im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.