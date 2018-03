Vermischtes Bernhardswald

20.03.2018

1869

0 20.03.20181869

Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf ist Dienstagnacht bei einem Unfall im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Eine weitere Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Laut Polizeibericht stießen am Dienstag gegen 0.00 Uhr auf der Bundesstraße 16 auf Höhe Lambertsneukirchen ein Sattelzug und ein Auto frontal zusammen. Der 60-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Schwandorf kam aus noch ungeklärter Ursache nach links in Fahrtrichtung Roding auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Laster.Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle in seinem Auto. Der 54-jährige Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock und kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Regensburger Krankenhaus.Die Staatsanwaltschaft Regensburg beauftragte einen Sachverständigen mit einem Gutachten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Unfallschaden beträgt 45.000 Euro. Feuerwehrleute sperrten die B16 für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen.Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise an die Polizeiinspektion Regenstauf unter Telefon 09402/9311-0.