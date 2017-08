Freizeit Birgland

03.08.2017

4

0 03.08.2017

Fürnried. Den Reigen der Aktionen im Ferienprogramm der Gemeinde Birgland eröffnete der Obst- und Gartenbauverein Fürnried und Umgebung. Für 40 Kinder und ein Dutzend Helfer drehte sich alles um das Thema "Die Finken, die Finken, die gaben der Braut zu trinken".

An Spielstationen sammelten die Kinder mit ihren Füßen Murmeln ein und brachten die "Vogeleier" zurück ins Nest. Bei der Vogelhochzeit überlegten sich Kinderpaare einen eigenen Ruf und mussten sich blind wiederfinden. Viele staunten, als sie hörten, dass die Vögel ihren Gesang zu einer festen Uhrzeit und immer in der gleichen Reihenfolge beginnen.In der Bastelstunde klebten die Kinder auf einen Tonuntersetzer einen selbstbemalten Stein und bauten aus Haselnussstecken eine Halterung, die an Schnüren aufgehängt werden kann. Und zwar an einer Stelle, an der Katzen nicht an diese Vogeltränke herankommen. Regelmäßig muss das Wasser gewechselt und aufgefüllt werden. Im Herbst vor dem ersten Frost ist die Saison für die Vogeltränke vorbei, denn sonst würde das Gefieder vereisen.