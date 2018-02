Freizeit Birgland

08.02.2018

08.02.2018

Schwend. Hatten am Vortag noch die ausgewachsenen Narren das Sagen, so regierte am Sonntag die Jugend. Zum Teil von weit her zog es Eltern mit ihren Kindern nach Schwend zum Fasching des ASV Schwend und des Kindergartens Schwend. Die Birglandhalle war sehr gut gefüllt, als die Faschingsgesellschaft Knappnesia Sulzbach-Rosenberg ihr virtuoses Programm präsentierte. Sowohl der Tanz der Jugendgarde als auch weitere Darbietungen wie die unverzichtbare Polonäse oder der Auftritt der aus einem Videospiel bekannten "Super Mario Bros." sorgten für beste Stimmung. Zwischendurch machten die Kinder bei Sackhüpfen, Würstelschnappen oder beim Eierlauf mit. Großen Anklang fand das Kinderschminken, das von Mitarbeitern der Drogeriemarktkette dm organisiert wurde.