Freizeit Birgland

18.07.2017

Sunzendorf. "Und wenn a mal a Kirwa is, und wenn ma dou niat luste is, nou pfeiffe in döi Kirwa äih, soll löiba koine säih" - diese überlieferten Zeilen eines Oberpfälzer Kirchweihliedes werden sicher am kommenden Wochenende bei den Kirwapaaren von Sunzendorf wieder Geltung haben.

Los geht's am Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr im Gasthof Laurer mit der Vogelsuppe und den Birgländer Musikanten. Am Samstagfrüh, 22. Juli, wird der Baum geholt, heuer gestiftet von der Familie Knarr aus Eckertsfeld, danach festlich geschmückt und um 14 Uhr unter Anleitung von Zimmerermeister Richard Götz mit Muskelkraft aufgestellt. Abends ist allgemeiner Kirwabetrieb.Am Sonntag, 23. Juli, beginnt um ca. 10.30 Uhr im Zelt der Kirchweihgottesdienst. Nach dem Einholen der Moila wird gegen 16 Uhr der Baum ausgetanzt und das Oberkirwapaar durch das Weckerrasseln ermittelt. Hier übernehmen die Birgländer Musikanten die musikalische Unterstützung. Bei der Noukirwa am Montag, 24. Juli, spielen "Mir 3 und du" zünftig auf und lassen die Kirwa ausklingen. Die Bevölkerung ist eingeladen.