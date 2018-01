Kultur Birgland

16.01.2018

Matzenhof. Mit Auftritten in den Fernsehsendungen "Brettl-Spitzen", "Wir in Bayern" oder "Zwischen Spessart und Karwendel" haben sich die drei jungen Oberpfälzer Musikanten Crissy Simon, Markus Moosburger und Stefan Brock einen Namen gemacht. Zusammen sind sie die Bauernseufzer. "Grod schai is" heißt ihr Unterhaltungsprogramm, das sie am Samstag, 28. April, um 20 Uhr im Dorfstodl in Matzenhof präsentieren. Eingeladen hat sie die Dorfgemeinschaft Matzenhof-Gronatshof.

"Krachert und urbayerisch" erzählen die drei jungen Musikanten vom täglichen Wahnsinn dahoam. Sie entführen ihre Gäste in ein Oberpfälzer Dorf, welches überall in Bayern sein könnte. Da gibt es die neugierige Nachbarin, die über alles Bescheid weiß, oder die Jaqueline, die von Beruf Tochter ist.Mit Schauspiel, Couplets, kabarettistischen Szenen und jeder Menge echter Volksmusik lassen die Bauernseufzer verschiedene Typen eines Dorfes aufleben, schauen dabei "die Leit aufs Mei" und halten manchem einen Spiegel vor. Humorvoll, aber auch kritisch erzählen sie vom idyllischen Landleben in der Oberpfalz, eingerahmt von Windrädern, Gewerbegebieten und Biogasanlagen. Auch ihren Nachbarn stellen sie vor, der ein Oberpfälzer Toskana-Haus im weißen "Steril-Stil" gebaut hat.Mit ganzem Körpereinsatz und Gesang bieten die drei jungen Deininger deftige Wirtshausunterhaltung vom Feinsten. Damit stehen sie in der Tradition der alten bayerischen Volkssänger und leben Wirtshauskultur. Karten für ihren Auftritt in Matzenhof gibt es unter 0179/3 13 62 52 oder E-Mail an Dorfgemeinschaft- MG@t-online.de.