Politik Birgland

20.12.2017

12

0 20.12.201712

Wahlhelfer vor! So heißt es, wenn Parlamente und Mandatsträger neu zu bestimmen sind. Die ehrenamtliche Sonntagsarbeit, die sich mit dem Auszählen bis in den späten Abend hinzieht, ist nicht allzu stark gefragt. Zeit, die Leute zu würdigen, die dazu bereit sind.

Bürgermeisterin Brigitte Bachmann hatte eine große Zahl langjähriger Wahlvorsteher und -helfer zur Sitzung des Gemeinderats Birglands geladen. Sie haben Europa- Bundes- und Landtags- sowie Kommunalwahlen zuverlässig über die Bühne gebracht. Dafür dankte ihnen die Bürgermeisterin mit Urkunden und Ehrennadeln.Auf der Tagesordnung stand wieder einmal die Anhörung zur Änderung von Bebauungsplänen in Nachbargemeinden wie Alfeld, Illschwang und Pommelsbrunn. Das Birgland sieht sich davon nicht berührt und erhebt folglich keine Einwendungen.Zur Erschließung des Baugebiets in Leinberg werden 16 Straßenlampen gebraucht. Das Bayernwerk hat dafür Kosten von 29 700 Euro ermittelt. Mit dem Angebot erklärten sich die Gemeinderäte einverstanden.Für den Ort Kegelheim besteht mit der Gemeinde Happurg ein Schulverband. Da es dort keine schulpflichtigen Kinder mehr gibt, kündigt das Birgland diesen Verband auf.Im Infoteil lag ein Antrag der Dorfgemeinschaft Frechetsfeld auf Beitritt zum vereinfachten Verfahren der Dorferneuerung vor. Dies wird erfolgen, allerdings erst für den Zeitraum 2019 bis 2022. Das Hausnamen-Projekt war nach Auskunft der zuständigen Stelle ein voller Erfolg. Unter den über 100 Meldungen sei das Birgland sehr gut beteiligt gewesen. Jetzt wird ein Förderantrag gestellt, und nach dessen Genehmigung soll es an die Ausschreibung gehen. Nachmeldungen sind noch möglich.Die Posaunenchöre des evangelischen Dekanats Sulzbach-Rosenberg wollen 2018 ein größeres Treffen im Birgland abhalten. Es ist im Freien geplant; als Ausweichmöglichkeit käme die Birglandhalle in Betracht.Zum Jahresschluss zog Bürgermeisterin Bachmann eine positive Bilanz. Sie sprach von einer guten Zusammenarbeit im Gemeinderat, durch die viel erreicht worden sei. Die Fortsetzung wünschte sie sich für 2018, wenn mit dem Aus- und Umbau des Kindergartens ein schwerer Brocken bevorstehe.