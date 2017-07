Politik Birgland

23.07.2017

15

0 23.07.201715

Die Regionalentwicklung des Landkreises treibt ein mit Leader-Mitteln gefördertes Projekt voran, um alte Hausnamen zu bewahren. Schilder an den Gebäuden sollen darauf hinweisen, dass zum Beispiel "da Schousta" oder "da Schmie" dort wohnt.

Schwend. Ortsheimatpfleger Reinhard Franz rechnet im Birgland mit einem Bedarf von mehr als 200 Schildern. Über nähere Einzelheiten informierte er den Gemeinderat, als dieser im Gasthof-Café Anni in Schwend tagte.Gedacht ist an eine Tafel aus Kunststoff in den Maßen 35 x 25 Zentimeter mit Inschrift. Der Einzelpreis dürfte bei 50 Euro liegen. Gut die Hälfte deckt die Leader-Förderung aus Töpfen der EU, und 15 Euro steuert die Gemeinde dazu. Bliebe ein Eigenanteil von zehn Euro für den Hausbesitzer, der aus der Sicht von Bürgermeisterin Brigitte Bachmann tragbar ist. Die Gemeinde startet in Kürze eine Umfrage und wird die Rückmeldungen an den Heimatpfleger weiterleiten.Im Birgland gibt es, trotz des voranschreitenden Breitbandausbaus, noch einige weiße Flecken beim Anschluss ans schnelle Internet. Betroffen sind vor allem kleinere Ortschaften, Weiler und Einzelgehöfte. Deshalb will die Gemeinde an einem dritten Auswahlverfahren teilnehmen und sich dafür den sogenannten Höfe-Bonus sichern.Wo einst die amerikanische Nachrichtenstation Geigenwang-Frechetsfeld stand, betreibt der Energieversorger N-Ergie aus Nürnberg jetzt eine Mobilfunkanlage. Die Rechtsnachfolge auf dem eheamligen Militärareal hat jetzt das Bundesvermögensamt in Amberg übernommen. Die Gemeinde Birgland will ein Mitspracherecht bei der Erschließung beziehungsweise Vertragsverlängerung der Nutzung des Geländes.In Frechetsfeld ist die Orientierung für Auswärtige und Rettungsdienste sehr schwierig. Deshalb soll ein Hausnummernwegweiser an den Straßen angebracht werden.Mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan für das Gewerbegebiet Schwend beschäftigte sich der Gemeinderat nicht. Einige Unterlagen aus den zuständigen Stellen fehlten noch, und so wurde dieser Punkt auf die nächste Sitzung verschoben.Auf wenig Gegenliebe stieß die Idee von Konstanze Barth, ein bewohnbares Baumhaus am Waldrand von Schwend-Leinberg als Architektenprojekt zu errichten. Befürchtet wurde ein Präzedenzfall für eine kommende Waldrandbebauung. Die Voranfrage wurde mit einer entsprechenden Stellungnahme ans Landratsamt weitergeleitet.Der Bestatter auf den Friedhöfen in Schwend und Poppberg, Manfred Scharf, geht in den Ruhestand. Er hat sein Unternehmen an das Institut Plank in Hersbruck abgegeben. David Plank und Jonathan Lehmeier stellten sich vor und hofften, dass ihnen das gleiche Vertrauen wie ihrem Vorgänger entgegen gebracht werde.Zum Schluss mahnte Helmut Kölbel eine Entschärfung der Einmündung von Ödhaag in die Straße von Lauterhofen nach Schwend an. Lukas Stollner bedankte sich bei allen, die Beiträge zum Ferienprogramm der Gemeinde leisten.