Politik Birgland

01.12.2017

Neben Verwaltungsfragen mit wenig Diskussion sah sich der Gemeinderat Birgland mit dem Problem "Bürgerhaus" konfrontiert. Die Gemeinderäte winkten jedoch zunächst die Anhörung der Gemeinde Alfeld zur Tektur des Bebauungsplans "Schneiderberg II" durch. Die Verlegung und Erneuerung einer Straßenleuchte in Leinberg ist nötig (bisher auf Privatgrund). Die Kaufkosten von 3700 Euro wurden genehmigt. Keine Änderung gibt es beim Wahllokal Fürnried - hier mangelt es an Barrierefreiheit. Es wird im Obergeschoss des Feuerwehrhauses bleiben, weil sich kein alternativer Raum anbietet. Für das von Gerda Stollner und Anni Weber überlassene Rondell in Fürnried mit Informationen über den Lebenslauf von Missionar Johann Flierl ist noch Raum am Dorfplatz. Die zwei Frauen waren als Vertreter der Landeskirche in Wittenberg und bewahrten mit ihrer Bitte das dort zur Lutherausstellung aufgebaute Rondell vor der Vernichtung. Jetzt wird es 2018 aufgebaut.

Der Landkreis hatte angefragt, ob Birgland am Förderprogramm Bereitstellung von Ladesäulen für E-Mobilität teilnehmen möchte. An Der Kostenanteil läge bei 1150 Euro, plus laufende Stromkosten. Die Diskussion schwankte zwischen Zustimmung -da zukunftsweisende Investition - und Skepsis, wegen der Folgekosten. Letztlich einigte man sich, beizutreten, aber erst bei endgültigen Zahlen und Angaben zur Anschaffung zu entscheiden.Das Projekt "Bürgerhaus - Neue alte Mitte" durch Umbau und Erweiterung des jetzigen Rathauses wurde bereits beim Erwerb ausführlich behandelt. Damals führte ein Plan mit Umbauten und Aufstockung zu intensiver Diskussion. Die geplante Nutzung für Vereine, Gruppen, Jugend und Kirche wurde zwar einhellig begrüßt. Fragen aber blieben, vor allem in finanzieller Hinsicht.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann hatte sich bemüht, Aussagen über Fördergelder innerhalb der Dorferneuerung zu bekommen. Diese seien grundsätzlich möglich, das Amt für Ländliche Entwicklung brauche aber konkrete Pläne und Kosten bis 31. März 2018. Gemeinderat Reinhard Kohl wies auf die hohe Kostenschätzung für eine Aufstockung hin. Diese Mittel gebe der Haushalt auch mittelfristig nicht her. Lukas Stollner plädierte für den Antrag, weil der Bau mit Leben erfüllt werden solle. Hans Süß wäre auch dafür, aber nicht um jeden Preis. Die überwiegende Mehrheit konnte sich am Ende nicht zum Antrag entschließen. Dennoch soll das Objekt nicht aufgegeben werden. Vorschläge sind willkommen, was die Gemeinde in Eigenregie unternehmen könne.