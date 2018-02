Sport Birgland

02.02.2018

3

0 02.02.2018

Das Szenario vor 40 Jahren: Sport in der Gruppe ist auf dem Land nicht leicht zu organisieren. Wer etwas tun will, muss sich entfernteren Vereinen anschließen. Das Birglanddorf Fürnried gibt sich einen Ruck und gründet den Sportklub (SK) Fürnried.

Fit in der Freizeit

Stolz auf den Sportklub

Ehrungen Gründungsmitglieder



Werner Binder, Peter Bodendörfer, Georg Ertel, Robert Götz, Alban Maul, Hans Maul, Heinrich Maul, Horst Päßler, Manfred Söhnlein, Erwin Telle, Hans Utz.



40 Jahre Mitgliedschaft



Peter Dehling, Gerhard Eichenmüller, Roland Fillep, Thomas Förster, Helmut Hubner, Gerhard Kiesel, Hans Kiesel, Erwin Laurer, Günter Laurer, Herbert Loos, Siegfried Lösch, Hermann Maderer, Manfred Maderer sen., Manfred Maderer jun., Ekkehard Maiwald, Karl Maul, Martin Maul, Norbert Maul, Peter Maul, Andreas Oberleiter, Ernst Oberleiter, Gerhard Oberleiter, Günter Oberleiter, Ulrich Oberleiter, Wolfgang Oberleiter, Richard Pilhöfer, Werner Pilhöfer, Fritz Schmidt, Günter Schwab, Alfred Schwemmer, Joachim Söhnlein, Robert Steinmetz, Erwin-Hans Übler, Bernd Utz, Günter Utz, Gerhard Vogel. (fm)

Der Verein entwickelte sich prächtig. Er ist heute mit seinen vielen Sparten ein wichtiges Bindeglied des gemeindlichen Zusammenhalts. An die jährliche Vereinsversammlung wurde deshalb eine Feierstunde angehängt. Der Laurersaal platzte aus allen Nähten, denn zum Mitfeiern wurden alle jetzigen und früheren Sportler sowie Fans eingeladen. Aber vor der Kür mit den Ehrungen musste die Pflicht in Form der Jahresberichte erledigt werden. Vorsitzender Martin Pickel nannte die Veranstaltungen von der Skifahrt über das Frühlingsfest bis zur Winterwanderung. Schriftführer Hermann Maderer berichtete von fünf Vorstandssitzungen.Kassiererin Irmi Süß legte die zufriedenstellende Finanzlage des 418 Mitglieder zählenden Vereins dar. Es wurde gut gewirtschaftet. Kassenprüfer Günther Oberleiter und Roland Fillep bestätigten die gute Buchführung. Die sportliche Bilanz konnte sich sehen lassen.Alle Spartenleiter hatten neben Training und Spielen auch für Freizeitgestaltung gesorgt. Die Wiesenflitzer von Katrin Kiesel organisierten mit dem Frühlingsfestlauf die größte Veranstaltung. Zu den 29 Übungsstunden des Kinderturnens von Sibylle Zinner kam eine Fahrt dazu. Im Winterhalbjahr betreute Susanne Maul wöchentlich ihre Damen der Gymnastikgruppe. Horst Päßler war mit der Skilanglaufgruppe unterwegs und hatte auch einen Vier-Tage-Ausflug organisiert. Alfred Franz war mit seiner Wandergruppe an fünf auswärtigen Terminen dabei und organisierte die große Frühlingsfestrunde.Die Volleyballspieler unter Silvia Utz trainierten in der Birglandhalle und halfen bei den Vereinsveranstaltungen. Die Fußballer als Gründer des SK und Betreiber des Sportplatzes auf dem Silberberg sind eine gerngesehene Freizeitmannschaft. Hans Süß organisierte das Training. Es wurden sieben Turniere besucht und eine Winterwanderung gemacht. Nicht im Sportbetrieb, dafür in der Sportplatznutzung war Manfred Maderer tätig. Etliche Vereine und Gruppen mieteten für ihre internen Spiele und Veranstaltungen das Areal. Damit kam ein Zubrot in die Kasse.-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann lobte das große Angebot an Sport und gesunder Bewegung sowie den guten Zusammenhalt, der all dies ermöglicht. "Die Gemeinde ist auf den SK stolz und unterstützt gerne", sagte Bachmann. Der SK könne die Birglandhalle für Training und Hallensport benutzen. Eine Spende nahm Martin Pickel dankend an.Das Jubiläum war Anlass, der Gründungsmannschaft für den Startschuss zu danken. Die Begeisterung nahm im gleichen Jahr schnell zu und schuf ein gutes Fundament für die Sparten. So kam eine große Schar für 40 und 25 Jahre mit Urkunden, Präsenten und Treuenadeln zu Ehren. Der Anerkennung für die langjährige Treue schloss Martin Pickel den Dank an Vorstandschaft und alle Mithelfer zum Gelingen dieses Abends an. Anstelle einer Chronik hatte Hermann Maderer eine amüsante Bildershow zusammengestellt. Untermalt von Musik erinnerten die alten Aufnahmen an das Geschehen über die Jahrzehnte.