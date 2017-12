Sport Birgland

19.12.2017

7

0 19.12.2017

Fürnried. Zu Beginn ließen die Spartenleiterinnen Annalena Biefel, Elisabeth Biefel und Kathrin Kiesel das Jahr 2017 mit den wichtigsten Aktivitäten der Wiesenflitzer Revue passieren. Besonders viel Freude bereitete den Trainern, dass im Frühjahr viele kleine Nachwuchssportler dazu stießen. Sowohl bei den acht Läufen als auch bei den 26 Trainingseinheiten war der Nachwuchs stark vertreten.In den Stunden wurden die Läufer mit jeder Menge Spaß und Bewegung von den Trainern und Helfern Silvia Utz, Jasmin Gildner, Antje Kohl, Jochen und Aaron Bodendörfer, Jennifer und Peter Härlein auf die anstehenden Rennen vorbereitet.Die Kinder mit den häufigsten Trainingsbesuchen wurden für ihre Zuverlässigkeit mit einem Pokal geehrt. Platz 1 wurde dabei gleich zweimal verliehen, an Leonie und Naomi Bodendörfer. Platz 2 belegte Klara Laurer, dicht gefolgt von Lena Luber auf Platz 3. Um Abwechslung ins Training zu bringen, absolvierten die Wiesenflitzer das Deutsche Sportabzeichen, das einige Disziplinen der Leichtathletik und einen Schwimmnachweis beinhaltet. Insgesamt konnte eine Sportlerin mit dem silbernen und zwölf mit einem goldenen Abzeichen geehrt werden.Die Spartenleitung ehrte zudem alle Kinder mit besonderen Laufleistungen. An den Wochenenden waren viele Mitglieder auf den insgesamt acht Läufen vertreten, von denen einige in die Landkreiscup-Wertung einfließen. Bemerkenswert gute Ergebnisse bei den Landkreiscup-Läufen erzielte Klara Laurer in der Altersklasse Schülerinnen C in der Gesamtwertung mit dem vierten Platz. In der gleichen Klasse durfte sich Zoe Barth über den sechsten Platz freuen, Lena Luber über den zehnten, Naomi Bodendörfer über den elften und ihre Schwester Leonie Bodendörfer über den zwölften Platz.Bei den Schülerinnen D freute sich Jule Grünthaler über den 14. Platz und bei den männlichen Startern der Altersklasse Schüler B Simeon Bodendörfer über Platz sieben.Als Höhepunkt gilt der Wiesenlauf auf dem vereinseigenem Sportplatz. Durch die Organisation von Silvia Utz und vielen weiteren helfenden Händen konnten heuer über 180 Kinder an den Start gehen und anschließend mit einem Pokal und einer Urkunde ausgezeichnet werden.Als Sommerabschluss überlegte sich die Spartenleiterinnen dieses Mal etwas Besonderes. Sie organisierten einen Gaudilauf, bei dem sowohl die Eltern als auch die Kinder herausgefordert wurden und der allen viel Spaß bereitete. Im Zuge des anschließenden Grillens wurden den Kindern die neu angeschafften Wettkampftrikots überreicht, gesponsert vom Lohnunternehmen Purrer. Beendet wurde der Rückblick mit einer Bildershow aller Erlebnisse.Um die Winterzeit zu überbrücken, werden in der Birglandhalle in Schwend regelmäßig Trainingseinheiten angeboten. Alle an Sport und Bewegung interessierten Kinder sind dazu eingeladen. Die Termine sind jeweils Freitags am 5. Januar, 19. Januar, 2. Februar, 16. Februar, 2. März und 16. März von jeweils 17.30 bis 18.30 Uhr. Das Außentraining am Sportplatz in Fürnried beginnt am Mittwoch, 28. März, um 18 Uhr.