Sport Birgland

13.07.2017

0

0 13.07.2017

Schwend. Die Volleyball-Abteilung des ASV Schwend bot ihrem Nachwuchs zum ersten Mal einen Jugend-Workshop an. Viele der Neun- bis 14-Jährigen folgten der Einladung von Jugendleiterin Lisa Fenk.

Das zweitägige Programm umfasste am Samstag vier Workshops zu den Volleyball-Grundtechniken Aufschlag, Angriff, oberes und unteres Zuspiel. Jeder Workshop wurde von Spielerinnen und Spielern der Erwachsenenteams gestaltet und geleitet. Der Nachwuchs hatte so die Möglichkeit, hautnah Infos, Tipps und Tricks von erfahrenen Volleyballern zu bekommen.Nach der Übernachtung in der Birglandhalle und dem gemeinsamen Frühstück besuchte Schiedsrichterausbilder Herbert Hubner die Kinder. Er erzählte über die wichtigsten Belange eines Schiedsrichters. Anschließend wurde das sogenannte "Smashballspiel" geübt. Der Fokus liegt auf dem Angriff ("Smash") und dem Spiel über drei Stationen (Annahme - Zuspiel - Angriff).