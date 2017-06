Sport Birgland

01.06.2017

2

0 01.06.2017

Zum Saisonabschluss bei den Volleyballern in Schwend wird zurückgeblickt. Ein Höhepunkt war die Ausrichtung des Zweitliga-Vorbereitungsspieles zwischen dem SV Schwaig und des TSV Grafing in der Birglandhalle.

Schwend . Damen-I-Trainer Reinhard Schön berichtete vom Saisonverlauf seiner Mannschaft, die sich zu Beginn aus Spielerinnen der ehemaligen Damen II und I formierte. Sie erarbeiteten sich ungeschlagen den Wiederaufstieg in der Bezirksliga. Lediglich in zwei Spielen, gegen den Tabellenzweiten SV Hahnbach III, ließ das Team mit den 3:2-Tiebreak-Erfolgen zwei Punkte liegen. Der Aufstieg wurde bei einem Hüttenaufenthalt gefeiert.Schön dankte für den hohen Trainingseinsatz und würdigte seine fleißigste Spielerin, Lisa Fenk, die bei 90 Prozent der Einheiten da war. Er wünschte dem Team weiterhin viel Erfolg in der Bezirksliga, denn er verlässt den Verein auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Geschicke der Mannschaft wird ab Juni erneut ASV-Urgestein Herbert Hubner übernehmen.Martin Schötz informierte zum Saisonverlauf der Damen II, die gleichzeitig auch an der Kreisrunde U20 und der Oberpfalzmeisterschaft U20 teilnahm. Die Mannschaft steigerte sich und erreichte nach dem Relegationsaufstieg 2016 in diesem Jahr sogar die Meisterschaft in der Kreisliga. In allen 14 Spielen blieb auch die zweite Mannschaft ungeschlagen - lediglich zwei Punkte büßte man gegen den Tabellenzweiten TV Vohenstrauß bei den beiden Fünfsatzspielen ein. Mit dem Durchmarsch des jungen Teams von der Kreisklasse in die Bezirksklasse in nur zwei Spielzeiten hat man eine beeindruckende Leistung gezeigt, so Schötz. Der Damen-II-Kader wird zur neuen Saison durch die bisherige U 16 des ASV erweitert und im gleichen Zug bekommen Lisa Kölbel und Elisa Richthammer die Chance, ihr Talent in der ersten Mannschaft einzubringen.Die erste Herrenmannschaft erreichte, nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr, mit Platz 8 in der Bezirksliga zwar den Klassenerhalt, hätte sich aber bei vielen Spieltagen gewünscht, doch noch die wenigen Punkte zu machen, um zu wichtigen Satzerfolgen zu kommen. Zur schwierigen, sportlichen Situation kam dann mit der Bänderverletzung von Kapitän Basti Barth dann auch noch Pech dazu. Mit Oberpfalzauswahl-Spieler Johannes Rübben bekam in diesem Jahr ein weiterer Youngster die Chance im Kader der Ersten aufzulaufen.Die neu gegründete Zweite Herrenmannschaft erreichte mit Platz 8 zwar nur den vorletzten Rang der Kreisligatabelle, steigerte sich aber ebenfalls deutlich von Spieltag zu Spieltag. Coach Norbert Nagelschmidt lobte seine Jungs vor allem für die Achtungserfolge gegen den TB Weiden, sowie die knappen TieBreak-Spiele gegen Hainsacker und Amberg, die unglücklich verloren gingen. Nagelschmidt selbst wird sich im kommenden Jahr aus dem Traineramt zurückziehen. Für ihn wird ASV-Ausrüster Roy Nanka als Coach beider Herrenteams ab Mitte Juli zu den Birgländern stoßen. Weitere personelle Verstärkung der beiden Teams ist jederzeit willkommen.Die Freizeitmannschaft S.O.S. trat in diesem Jahr nicht in der AS-Volleyballliga (Kreis-Freizeitliga) an, erfreut sich aber wieder größerem Zulauf von ehemaligen Ligaspielern des ASV. Das wöchentliche Training fand überwiegend in der HCA-Halle in Sulzbach-Rosenberg statt. Saisonhighlight war erneut das Ausrichten und Spielen des eigenen Freiluftturniers. Jugendleiterin Lisa Fenk informierte noch über den Saisonverlauf der Nachwuchsteams, sowie geplante Jugend-Aktionen in den kommenden Monaten.Die Spartenleitung ehrte anschließend noch einige Spieler für die absolvierten Partien im Trikot des ASV Schwend: Nadine Danhauser (Damen 1) wurde für 100, Sebastian Barth für 100 und Peter Kellermann (Herren 1) für 300 Spiele geehrt. Heinz Pickel wurde für 25 Jahre aktive Teilnahme im Freizeitspielbetrieb geehrt. Zum Abschluss informierte Renner noch zu einigen kommenden Aktivitäten und Veranstaltungen im Gesamtverein und der Sparte Volleyball: Am 18.6. findet beim ASV-Sportwochenende wieder das beliebte Freizeit-Freiluftturnier auf dem Sportplatz statt. Jugendleiterin Lisa Fenk wird am 1. und 2. Juli mit einem Team aktiver Spielerinnen und Spieler einen "Volleyball-Jugend-Workshop" in der Birglandhalle abhalten.