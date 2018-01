Vermischtes Birgland

31.01.2018

9

0 31.01.2018

Poppberg. 32 ihrer insgesamt 58 Mitglieder nahmen an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Poppberg teil. Vorsitzender Thomas Bleisteiner fasste für sie das vielseitige Geschehen 2017 zusammen.

Die Rede war von einem Kickerturnier, von der Nachtwanderung mit der Feuerwehr Eckeltshof, vom Gemeindeschießen und von Sommernachtsfest im Dorfstadel in Matzenhof. Die Poppberger beteiligten sich an der Einweihung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs der Feuerwehr Brunn. Für das Gotteshaus in Poppberg wurde eine Weihnachtskrippe gebaut. Den Jahresabschluss bildete der Kameradschaftsabend.Kommandant Helmut Schlenk informierte über 16 Übungen, teils zusammen mit den Nachbarn im Birgland oder gemeindeübergreifend mit den Feuerwehren aus Gebertshofen, Lieritzhofen und Alfeld. Dazu kamen noch vier Einsätze in der technischen Hilfeleistung. Am Funklehrgang nahmen drei Aktive teil. Der Nachwuchs bewährte sich in den Wissenstests.Die Neuwahlen leitete 2. Bürgermeister Reinhard Kohl. Kommandant Helmut Schlenk und sein Vertreter Norbert Franz machen ebenso weiter wie der Vorsitzende Thomas Bleisteiner. Er bekommt in Matthias Schlenk einen neuen Vize zur Seite. Den Posten des Schriftführers nimmt mit Matthias Franz auch neu besetzt. In den bewährten Händen von Doris Maderer bleibt die Kasse, die in Zukunft Kölbel und Matthias Baar prüfen werden. Als Beisitzer fungieren in den nächsten sechs Jahren Robert Götz, Christina Högner und Johannes Franz.Kreisbrandmeister Helmut Neidel versicherte, die gute Aktivität der Poppberger Wehr werde auch auf Landkreisebene registriert. Mit den Worten "Bleibt bei der Feuerwehr, ihr könnt stolz drauf sein" schloss er sein Grußwort. 2. Bürgermeister Reinhard Kohl lobte die Poppberger als sehr aktive Wehr, mit der man gut zusammenarbeiten könne.