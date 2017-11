Beicht- und Abendmahlsgottesdienst in Poppberg

01.11.2017

Poppberg. Passend zum Reformationsjahr 1517 versammelte sich die evangelische Kirchengemeinde Fürnried am Dienstag um 15.17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Poppberg. Der Beicht- und Abendmahlsgottesdienst fand einen großen Zuspruch.

Auch beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Feuerwehrhaus war der Reformator in aller Munde mit den eigens gebackenen Luther-Plätzchen. Bild: exb