17.08.2017

Leinhof. Mit dem Schlachtruf "Oans, zwoa, drei, vier - öitz feiern wir, Leinhofer Stier" zieht das Dorf im Birgland an diesem Wochenende in seine Kirwa. Im Schatten der Herz-Jesu-Kirche ist alles hergerichtet, um die Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen. An drei Tagen bekommen sie zünftige Live-Musik zu hören. Die Kirwabar ist wieder mit viel Liebe dekoriert worden.

Der Samstag beginnt mit einem Weißwurstfrühschoppen, und am Abend ist Tanz angesagt. Am Sonntag um 10 Uhr feiert Leinhof einen Zeltgottesdienst. Mittags hält die Familie Kohl Braten und andere Speisen bereit. Zum Kaffee gibt es selbst gemachte Küchel und Kuchen. Um 16 Uhr tanzen die feschen Kirwapaare dem Baum aus.Am Montag kommen zum Frühschoppen saure Bratwürste und Weißbier auf den Tisch. Wie immer tanzen am Abend die "alten" Kirwapaare um den Baum, bevor er um 22 Uhr verlost wird. Danach lassen die Leinhofer ihre Kirwa dann langsam ausklingen.