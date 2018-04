Vermischtes Birgland

27.04.2018

Eckeltshof. Der Gemeinde Birgland ist am Feiertag, 1. Mai, in der Sendereihe "Wir in Bayern" des Bayerischen Fernsehens ein längerer Beitrag gewidmet. Die Sendung beginnt um 16.15 Uhr. In den vergangenen Tagen war ein Fernsehteam unterwegs, um entsprechende Aufnahmen bildlich festzuhalten.

Erste Station war das Gasthaus Zum Ritter in Eckeltshof, bekannt in der Region für seine Feinschmeckerküche. Der Kameramann schaute dem Chef Richard Kölbel genau auf die Finger, als dieser ein besonderes Menü zubereitete. Zum einen Scheiben von der Kalbstafelspitz auf Spargelspitzen, dazu Kartoffel-Bärlauchkäse auf geröstetem Bauernbrot. Zum anderen Dreierlei von der Regelsmühler Lachsforelle mit einer Pflanzerl-Nockerln-Ruccini-Lasagne. Schließlich ein Gerstengraupen- Bärlauchrisotto mit Rieslingsauce.Zweite Station des Fernsehteams waren Außenaufnahmen auf der restaurierten Burgruine Lichtenegg. Von dort gab es herrliche Impressionen von der Schönheit der Gemeinde Birgland.