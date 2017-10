Vermischtes Birgland

05.10.2017

324

0 05.10.2017324

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2164 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Sulzbach-Rosenberg ereignet. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin übersah den Gegenverkehr. Drei Frauen verletzten sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, so schätzt die Polizei.

Wie die Beamten der Polizei Sulzbach-Rosenberg mitteilen, wollte die 31-jährige Weidenerin gegen 18.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Staatsstraße 2164 auf die A6 in Richtung Nürnberg einbiegen. Sie übersah den VW-Golf einer 50-Jährigen, die aus dem Landkreis stammt und ebenfalls auf die Autobahn in Richtung Nürnberg einbiegen wollte. Im Auto saß die 16-jährige Tochter. Die Opel-Fahrerin touchierte den Golf an der Seite.Bei dem Unfall verletzten sich die drei Frauen leicht. Sie kamen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Amberg. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro. Die zwei Autos mussten abgeschleppt werden.