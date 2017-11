Vermischtes Birgland

Seine Feuertaufe musste der 2. Vorsitzende der Schwender Feuerwehr, Alexander Schötz, gleich am Ehrenabend bestehen. Er durfte den kurzfristig erkrankten Vorsitzenden Lukas Stollner vertreten.

Schwend. Nach seiner Begrüßung und einem gemeinsamen Abendessen verliehen Bürgermeisterin Brigitte Bachmann und Kreisbrandinspektor Peter Deiml insgesamt 46 Leistungsabzeichen und Urkunden.Diese reichten von Wissenstest Stufen Eins und Zwei über Leistungsabzeichen der Stufen Eins bis Vier bis zu Sprechfunk- und Maschinistenlehrgängen. Eine junge Frau hatte sich in diesem Jahr besonders hervorgetan. Cornelia Wedel absolvierte den Jugendwart- und Gruppenführerlehrgang erfolgreich. Somit ist zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehr Schwend eine Frau Löschmeisterin.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann, die beim vergangenen Einsatz selbst mit dabei war, sagte in ihrem Grußwort: "Ich weiß, wie viel Zeit Ihr da reinhängt, Ihr macht das gut." Kein gutes Gefühl habe sie immer, wenn die Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz auf der nahen Autobahn müssten. "Denn diese Einsätze haben es in sich."Mit den Worten "Wir sind das Birgland, wir müssen zusammenhalten" bedankte sie sich bei den Mitgliedern. Für Kreisbrandinspektor Peter Deiml war es, wie er sagte, eine Ehrensache, nach Schwend zu kommen. Sein Blick durch das gefüllte Gasthaus Jägerheim überzeugte ihn, dass in Schwend genügend Nachwuchs vorhanden ist. Auch er brachte seine Freude über die erste Löschmeisterin zum Ausdruck und gratulierte Cornelia Wedel. Für 21 Jahre Vorsitz wurde Erich Utz von der Wehr mit einem Präsent bedankt.