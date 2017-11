Vermischtes Birgland

07.11.2017

Schwend. In der Christuskirche in Schwend gab es gleich mehrere Gründe zu feiern. Am Sonntagsgottesdienst mit Pfarrer Andreas Utzat beteiligte sich der Dekanats-Chorleiter Kurt Lehnerer. Das hatte seinen Grund. Zum einen galt es einen Bläser für 40 Jahre Treue zu gratulieren; diese Ehre galt Horst Kohler aus Schwend. Zum anderen wurde der Dirigent des Posaunenchors für stolze 50 Jahre geehrt.

Seit 1967 schwingt Georg Schötz aus Betzenberg schon den Dirigentenstab. Begonnen hat er 1967 mit elf Bläsern; jetzt sind es 23 Musiker. In den 50 Jahren als Dirigent hat er 53 Bläser ausgebildet. Für 59 Jahre bei den Schwendner Posaunen ließ sich Leonhard Weis in den Ruhestand verabschieden. Weis ist Gründungs- und Ehrenmitglied. Er dirigierte in den Anfangsjahren die Posaunen.Der Dekanats-Chorleiter bedankte sich bei den drei Gratulanten mit einer Urkunde und Anstecknadel. Mit seinen Worten "Gott zu loben, das ist unser Amt" richtete er sein Lob an die gesamte Bläserschar. Zum Dirigenten persönlich sprach er: Georg Schötz sei es in einer guten Art und Weise, mit viel Zeit und Geduld gelungen, viele Jugendliche für den Posaunenchor zu gewinnen. "Ihr habt die Änderungen im Laufe der Zeit alle mitgemacht, aber ihr seit immer noch dabei", so Kurt Lehnerer.Georg Schötz wünschte sich in seiner Dankrede, dass sich ein Nachfolger finden möge, der die Bläser in Schwend weiter leitet. Aus den Händen des Posaunenobmanns Konrad Schötz gab es zum Abschluss für die Geehrten Präsente.