Ernst Laurer bringt den besten Treffer an

Vermischtes Birgland

07.02.2018

Schwend. Trotz der närrischen Faschingszeit beteiligten sich 43 Birgland-Schützen am Geburtstagsschießen von Stefan Nitzbon (links). 50 Jahre ist er alt geworden und hat sein Anwesen in Betzenberg auf eine Scheibe malen lassen. Sie bleibt an diesem Ort, denn Ernst Laurer (Mitte) gewann sie mit einem 76,3-Teiler. Zweiter wurde Werner Söhnlein (90,8-Teiler), gefolgt von Tanja Hüttner (126,1-Teiler); rechts Schützenmeister Horst Huber. Bild: sis