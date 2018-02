Fahrzeugübergabe an Gemeinde Birgland

Vermischtes Birgland

23.02.2018

6

0 23.02.2018

Schwend. Bei der flächenmäßig großen Gemeinde Birgland fallen für Straßenunterhalt und Winterdienst eine Unmenge an Fahrkilometern an. So war der Verschleiß für einen schon gebraucht gekauften Unimog so erheblich, dass eine Neuanschaffung die beste Lösung war.

Das Fahrzeug wurde Anfang Januar geliefert und für die Januar-Wintertage von Bauhofleiter Bernd Kopp gleich eingesetzt. Der mit neuester Technik und Computersteuerung für die Zusatzgeräte ausgestattete Unimog wurde jetzt vom Verkaufsleiter Jürgen Rieger des Lieferanten Beutlhauser in Hagelstadt vor dem Bauhof in Schwend an die Gemeinde offiziell übergeben. Bei der Schlüsselübergabe strahlte Bürgermeisterin Brigitte Bachmann und bestätigte die Zufriedenheit mit der Marke, die nun schon das dritte Allzweckfahrzeug geliefert hat.Jürgen Rieger gab das Kompliment an die Gemeinde zurück, mit der stets ein gutes Einvernehmen gegeben war. Die Gemeinderäte ließen sich die Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten erklären, die hier im Birgland nötig sind. Für Kundendienste und Betreuung ist die Firma Nutzfahrzeuge Seitz in Eschenfelden zuständig.