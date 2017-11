Fit mit den Digitalfunkgeräten

Vermischtes Birgland

13.11.2017

Schwend. Im Zuge der modularen Truppmann-Ausbildung im Feuerwehrgerätehaus Schwend fand ein Funklehrgang statt. Dazu konnte Fachkreisbrandmeister Roland Kolbeck aus Ebermannsdorf 16 Feuerwehrkameraden aus den Feuerwehren Schwend und Fürnried begrüßen. Nach einer theoretischen Unterweisung und einer darauffolgenden praktischen Übung mussten alle ihr Wissen in einer schriftlichen Prüfung unter Beweis stellen. Danach schloss sich noch eine gemeinsame Funkübung an. Nach erfolgreicher Ausbildung und Prüfung bedankte sich Kreisbrandinspektor Peter Deiml bei den Lehrgangsbesuchern. Abschließend übergab er zusammen mit dem Funkausbilderteam, bestehend aus Lehrgangsleiter Fach-Kreisbrandmeister Roland Kolbeck, Johannes Neidl und Martin Willner, an alle das ersehnte Lehrgangszeugnis für den bestandenen Kurs. Er dankte allen Teilnehmern für die geopferte Freizeit für die Feuerwehr.