10.08.2017

Fürnried. Auf einer Tour durch den Landkreis machte die Landtagsabgeordnete Martina Fehlner (SPD) auch Station in der Gemeinde Birgland. Ihr Fraktionskollege Reinhold Strobl lotste sie nach Fürnried, um ihr die Fortschritte bei der Renovierung des alten Schulhauses zu zeigen. Es bildet ein Ensemble mit Kirche und Friedhof; sein Eigentümer ist die Kirchenstiftung.

Kirchenvorsteherin und -pflegerin Gerda Stollner schilderte die bisherigen Anstrengungen bei der Instandsetzung des Erdgeschosses. Allein auf sich gestellt, habe die Kirchengemeinde einen hellen Versammlungsraum geschaffen. Der Antrieb dazu kam aus der Tatsache, dass der aus dem Nachbardorf Buchhof stammende Missionar Johann Flierl hier zur Schule ging. Ende des 19. Jahrhunderts gründete er in Papua-Neuguinea eine evangelisch-lutherische Tochterkirche, die heute mit mehr als einer Million Christen die größte im pazifischen Raum ist.Das Andenken an Flierl soll in seiner Heimat eine Art Museum wachhalten, das im Obergeschoss untergebracht wird. Anni Weber ergänzte als versierte Kennerin die Informationen über den Missionar. Für die tourismuspolitische Sprecherin der SPD im Landtag war es besonders interessant zu hören, dass in jüngerer Vergangenheit schon viele Christen und etliche Abordnungen aus Papua-Guinea ins Geburtshaus Flierls in Buchhof gekommen sind.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann warf ein, das die Tourismusgemeinde Birgland und der Ort Fürnried durch diese Gedenkstätte einen zusätzlichen Anziehungspunkt erhalten. Bei der Besichtigung der Baustelle im Obergeschoss wurde erörtert, ob und welche finanziellen Hilfen möglich sein könnten. Die bisherigen Anfragen wegen eines Museums brachten kein Ergebnis. Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl regte an, eine Dauerausstellung einzurichten. Dafür müsste man bei der dafür zuständigen Regierung der Oberpfalz um Mittel aus dem Kulturfonds nachsuchen.