Vermischtes Birgland

17.08.2017

Das Burgfest lockte wieder viele Besucher auf das Gipfelplateau unterhalb der alten Mauern der Ruine Lichtenegg. Einen besonderen Genuss gibt es dort zum Nulltarif.

Der Förderverein der Burgruine tischte wieder kulinarische Spezialitäten auf. Familien freuten sich über das leicht abenteuerliche Kinderprogramm. Wer Lust hatte, bestieg den Gipfel mit Panoramablick über das Hügelland der Oberpfalz und Mittelfrankens. Kostenlos dazu gab es das Schauspiel eines malerischen Abendrots.Während die Erwachsenen - unter ihnen Bürgermeisterin Brigitte Bachmann als Burgherrin - bei deftigen Brotzeiten und einem kühlen Trunk beisammensaßen, erlebten die Kinder allerlei Zeitvertreib. Beim Ritterstechen mit der Lanze gegen einen aufgehängten Sack sahen sich vor allem Buben gefordert. Überwiegend Mädchen saßen am Basteltisch von Martina Dietrich, um einen bunten Zimmerschmuck zu zaubern. Eifriges Graben im Sandhaufen förderte bei der Schatzsuche manche Leckerei ans Tageslicht. Um das offene Feuer sitzend, rösteten die Kinder ihr Stockbrot. Über einem zweiten Feuer köchelte in einem großen Kessel das Rittersüpplein vor sich hin.Klaus Söhnlein, Albrecht Waiz und Norbert Maul bringen diese gefragte Spezialität seit zehn Jahren mit zum Burgfest. Da ließ sich der Förderverein mit Vorsitzendem Richard Pilhöfer nicht lumpen und dankte mit einem Präsent. Überrascht waren auch Ingrid und Herbert Loos über eine Aufmerksamkeit. Aus ihrem Backofen kommt die Unterlage für die Brotzeit. Das Team um Monika Telle hatte wieder viele Laibe aufgeschnitten und die Scheiben mit Butter, Käse, Obatztem und Griebenschmalz belegt. Dazu leuchteten in der Dämmerung die Fackeln an den Mauern.