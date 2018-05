Vermischtes Birgland

14.05.2018

Bei der Eröffnung der Ausstellung "Bilder aus dem Birgland" zeigte sich Bürgermeisterin Brigitte Bachmann über die Ergebnisse begeistert: "Die Fotografien zeigen unser schönes Birgland, wie es wirklich ist. Die Farben, die Vielfalt, das Potenzial - es ist alles da."

Im Erdgeschoss der zur Kunstgalerie umgebauten Scheune erwarten den Besucher 13 großformatige Motive. Eine Abendstimmung mit der Burgruine Lichtenegg, dem Wahrzeichen des Birglands, fällt sofort ins Auge. Luftaufnahmen über die weite grüne Landschaft bei Rothsricht, Eckertsfeld oder Reichenunholden ziehen den Betrachter förmlich in die Bilder hinein.Zerklüftete Dolomitfelsen und die Burgruine Poppberg inmitten leuchtend grüner Laubbäume lassen die Ruhe erahnen, die den Wanderer in diesen Wäldern umfängt. Eine Ziege und eine Rinderherde dokumentieren alternative Landwirtschaftsmethoden, die im Birgland neben der konventionellen Landwirtschaft ihren Platz haben.Beim Betrachten der Bilder drängt sich unwillkürlich die Frage auf, wie der Fotograf es schafft, immer in dem Moment zur Stelle zu sein, den es braucht, um genau die gleiche Bilddramatik, die gleichen Farben und immer wieder die besondere Atmosphäre einzufangen. Stephan Böhm erzählt, dass das kein Zufall sei.Auch wenn er sich meist auf seine Intuition verlasse, bräuchte es bei Auftragsarbeiten doch einen Plan. Bei der Erstellung der Motivliste gibt das Corporate Design Stimmung und Farbigkeit vor. Bei Landschaftsaufnahmen sind Wetter-Apps, die über Wolken und Sonnenstand Auskunft geben, eine große Hilfe.Darüber hinaus verfügt die Fotografie heute auch über technische Möglichkeiten, die es ähnlich wie in der Malerei erlauben, die Realität so zu verändern, dass sie dem eigenen Erleben entspricht. Farben können über Colorgrading angepasst werden; Gegenstände oder Bildteile, die die Gesamtkomposition stören, bearbeitet oder entfernt werden. Für Stephan Böhm ist das unabdingbar: "Man räumt zu Hause ja auch auf und zieht sich schön an, wenn Gäste kommen. Und ähnlich mache ich das, wenn ich ein Unternehmen oder eine Gemeinde porträtiere."Ein wichtiges Hilfsmittel sind auch sogenannte HDR-Aufnahmen; Einzelbilder, die aus mehreren Aufnahmen zusammengesetzt werden. Sie geben große Helligkeitsunterschiede so detailreich wieder, wie das menschliche Auge sie tatsächlich wahrnimmt.Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 29. Juni, zu sehen. Die Öffnungszeit von Atelier und Kunstgalerie ist immer freitags von 15 bis 18 Uhr und während der öffentlichen Veranstaltungen auf dem Wunderhof. Für größere Gruppen gibt es Termine an anderen Tagen auf Anfrage bei der Leiterin des Wunderhofs, Evi Steiner-Böhm, unter 09666/18 82 49.___Weitere Informationen: