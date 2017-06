Vermischtes Birgland

02.06.2017

3

0 02.06.2017

Wandern, Jugendsport und Vergnügen inmitten grüner Natur - das jährliche Frühlingsfest des SK Fürnried schenkte wieder vielen Gästen und Aktiven einen Familientag besonderer Art. Die Sportanlage abseits vom Verkehr auf einer Waldlichtung und die ausgezeichnete Organisation trugen dazu bei.

(fm) Eine Wanderung durch die grüne und blühende Natur am sonnigen Morgen - diese Wohltat ließen sich 165 Teilnehmer in vielen Gruppen am Wandertag nicht entgehen. Vom Startplatz am Silberberg ging es auf den von Spartenleiter Alfred Franz und Hans Utz beschilderten Rundkurs von etwa zehn Kilometern durch Berg und Tal zunächst bis zur Pausenstation in Lichtenegg. Nach dem Verschnaufen und Getränken führte der Rückweg über den in voller Blüte stehenden Orchiedeenwald über Wurmrausch wieder hinauf zum Ziel. Dort wurden zur Mittagszeit die fünf Preise für die höchsten Teilnehmerzahlen vergeben.SK-Vorsitzender Martin Pickel und stellvertretender Spartenleiter Norbert Maul überreichten den Pokal für den 1. Platz an die Feuerwehr Fürnried, es folgten FFW Frechetsfeld, Edelweiß Hersbruck, Fit nach 8 und SV Hahnbach. Alle Wanderer und Gäste konnten sich dann an der Sau vom Spies und anderem Essen sowie frischen Getränken stärken. Am frühen Nachmittag nahm der Zufahrtsverkehr auf den Parkplatz neben der Laufstrecke stark zu. Die Eltern rückten mit ihrem Nachwuchs zum Wiesenflitzerlauf an. So herrschte bald ein fröhliches Durcheinander, bis zu den Starts aufgerufen wurde.Die 195 Anmeldungen verteilten sich auf die Jahrgänge ab 2005 bis zu den Bambini unter sechs Jahren. Dazu gab es unterschiedliche Laufstrecken über Weg und Wiesen von 400 m (Jahrgänge 2013 und darunter), 750 m bis JG 2008 und 1500 m JG 2007 bis 2005. Sie wurden von der Starterin Jasmin Gildner auf die Strecke geschickt. Die Spartenleiterinnen Anneliese und Elisabeth Biefel mit Katrin Kiesel halfen bei Ablauf der Organisation von Sylvia Utz und der Siegerehrung mit. Dort bekam jeder Teilnehmer auch mit Schirmherrin, Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann, eine Urkunde und einen Pokal überreicht. Neben den Läufen tummelten sich die Kinder in Hüpfburg oder Ballspielen, während es die Erwachsenen mehr zu Kaffee und Kuchen im Zelt lockte. Das Festwochenende wurde mit dem Turnier der Freizeitfußballer am Samstag und der abendlichen Musikveranstaltung mit DJ Tamzarian ergänzt.