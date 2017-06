Vermischtes Birgland

08.06.2017

Das Warten hat ein Ende: Am Sonntag, 11. Juni, öffnet die Gärtnerei Hubner in Nonnhof wieder das Schmetterlingshaus. Auf einem Rundgang erleben Besucher die Faszination exotischer Falter. Bis Sonntag, 6. August, erfreut sich die Gemeinde Birgland dieser zusätzlichen Attraktion.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Bei der Eröffnung am Sonntag, 11. Juni, ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Bis 17 Uhr besteht die Gelegenheit, an einer Führung mit Udo Füssel dabei zu sein.



Besuche im Schmetterlingshaus sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr möglich, des weiteren Samstag von 9 bis 12 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen ab zehn Personen können Sondertermine vereinbart werden.



Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder von 5 bis 15 Jahren zwei Euro. Die Schmetterlingswochen eignen sich auch für Kindergärten und Schulklassen. Die vier Entwicklungsphasen von der Puppe bis zum farbenprächtigen Falter können gut nachvollzogen werden. (no)

Nonnhof. Es ist nach 2013 das zweite Mal, dass die Gärtnerei Hubner außergewöhnliche Schmetterlinge zeigt. In den vergangenen Wochen verwandelte sich eines der Gewächshäuser aus einem Blumenpräsentationsbereich in eine Tropenlandschaft. Sie wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und vermittelt Besuchern das Gefühl, mitten im Regenwald zu sein.Wenn sie zwischen tropischen Pflanzen wandeln, umflatterrn sie der Blaue Morpho, der Bananenfalter, der Asiatische Schwalbenschwanz, der Blaue Segler, der Atlasspinner oder der Tiger-Passionsblumenfalter, um nur einige zu nennen. Claudia Füssel, die Chefin der Gärtnerei, achtete bei der Auswahl der Pflanzen darauf, dass sie den Bewohnern des Hauses Nahrung liefern. Viel Wasser in verschiedenen Behältnissen sorgt für die erforderliche hohe Luftfeuchtigkeit, wie sie die Schmetterlinge in ihrer tropischen Heimat vorfinden.Die Gärtnerei Hubner bezieht die Kokons, in denen sich die Raupen verpuppt haben, aus England. Auf der britischen Insel sind Schmetterlingshäuser etwas ganz Alltägliches. Ihre Entwicklung vollenden die Falter dann in der Aufzuchtstation der Gärtnerei. Sie schlüpfen fünf bis zehn Tage nach der Ankunft der Kokons.Rund 200 hat Claudia Füssel im Vorfeld bestellt. Nachbestellungen aus England werden erforderlich sein, weil die Falter nur eine kurze Lebenszeit von etwa 14 Tagen haben. Eine Nachzucht in Nonnhof ist nicht möglich.