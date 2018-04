Vermischtes Birgland

30.04.2018

3

0 30.04.2018

Die Gemeinde Birgland hat bei den erneuerbaren Energien mit ihren zwei Windkraftanlagen schon ihren Beitrag geleistet. Nun strecken mehrere Firmen im Bereich der größeren Photovoltaik-Freilandprojekte ihre Fühler aus. Die Vorstellung eines Solarpark Matzenhof" war Hauptpunkt der Gemeinderatssitzung.

Gemeinde gefragt

Funkturm wird erweitert

Im Birgland gingen Nachrichten herum, dass Grundbesitzer über Inserate angesprochen wurden, ihre Grundstücke für diese Art der Energiegewinnung zur Verfügung zu stellen. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann hatte nun die Fachfirma "Energiebauern GmbH" zu Informationen über ein solches Vorhaben eingeladen.Im Gasthaus Grüner Baum stellte der Seniorchef Sepp Bichler des Familienunternehmens, das seit vielen Jahren auf dem Markt tätig ist, seine Firma vor. Das Angebot "Alles aus einer Hand" geht vom Einvernehmen mit Gemeinden und Grundstücksinhabern über Projektentwicklung, Bauleitverfahren, schlüsselfertiger Umsetzung bis zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung. Solarparks sind durch 2017 geänderte Vorschriften bei der Grundstücksfrage wieder interessanter geworden.Dazu zählt auch das Birgland, wo die Voraussetzungen möglich erscheinen. Ein Pluspunkt ist auch die vorhandene Trafostation für die Windkraftanlagen und die Entfernung zu Wohngebieten. Zunächst ist die Gemeinde gefragt, die mitmachen und bei den behördlichen Planverfahren aktiv werden muss. Ebenso muss vorher mit den Grundbesitzern die Bereitschaft zur langfristigen Verpachtung vereinbart sein.Hier hakte Gemeinderat Reinhard Franz ein, der die hohen Pachtzusagen als Lockmittel bezweifelte und wegen des Verlustes von landwirtschaftlicher Fläche so ein Vorhaben ablehnte. Sepp Bichler stellte klar, dass ohne Gemeinde und Behörden nichts geht; man habe es also selbst in der Hand. Andere wollten wissen, ob sich die Bürger beteiligen könnten. Dies sei über eine Bürgergenossenschaft möglich, allerdings in begrenztem Umfang. Bei bisherigen Anlagen würden fünf Prozent Rendite erzielt; fremde Investoren gebe es nicht. Einzelfragen beantwortete Bichler mit großer Sachkenntnis. Die Bürgermeisterin dankte für die aufschlussreiche Vorstellung. Man werde ein solches Projekt im Gemeinderat bearbeiten und über die Behörden die Voraussetzungen klären.Plan- und Bauangelegenheiten waren danach zu behandeln. Zur Änderung des Flächennutzungs- und Erschließungsplans der Gemeinde Neukirchen wegen "Lebensmittelmarkt Etzelwanger Straße" gab es keine Einwendungen. Beim Carport von Siegfried Kopp in Baumgarten wird ein größerer Abstand zur Straße verlangt. Die Nutzungsänderung eines Stallgebäudes in eine Mehrzweckhalle von Reinhard Hubner aus Dickatshof wurde ebenso genehmigt wie der Neubau einer Güllegrube der Schmid-Maderer GbR in Eckertsfeld. Die Sanierung der Gemeindeverbindungstraße von Leinhof zur Kreisstraße AS 3 wird laut Ingenieurbüro etwa zehn Prozent teurer als angenommen und auf 107 000 Euro geschätzt. Auch bei den Vergaben für die Erweiterung des Kindergartens Schwend muss man wegen der Knappheit der Betriebe mit Mehraufwendungen rechnen. Dies wurde den Förderstellen mitgeteilt, die entsprechende Erhöhung ihrer Zuschüsse zusagten.Geklärt wurde, dass die Nutzungsgebühr für die Birglandhalle nur bei Großveranstaltungen verlangt wird. Das Bauvorhaben der Firma Geitner im Gewerbegebiet wurde vom Landratsamt genehmigt. Heuer gibt es wieder die Gewerbeschau am 10. Juni in der Birglandhalle.Wegen Klagen über freilaufende Hunde hat die Gemeinde die Hundehalter verständigt. Die Firma Telefonica will den Funkturm bei Geigenwang erweitern. Gemeinderat Franz erinnerte an die Instandsetzung des Wegs bei der Autobahnbrücke.