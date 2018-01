Vermischtes Birgland

16.01.2018

17 Jahre hat Helmut Kölbel den Posten des Vorsitzenden bei der Feuerwehr Frechetsfeld ausgefüllt. Sein Wunsch nach einem reibungslosen Wechsel von Alt zu Jung geht in Erfüllung.

Frechetsfeld. Berichte und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Frechetsfeld. Die Satzung wurde dabei auf einen aktuellen Stand gebracht.Schriftführer Erwin Maderer fasste das Geschehen des vergangenen Jahres zusammen. Er erinnerte an die Kirwa, den Volkstrauertag und den Kameradschaftsabend. Kassier Günter Knarr verlas die Zahlen der Frechetsfelder Feuerwehr, die sich deutlich im Plus bewegten. Die Prüfer Hans Schmid und Manfred Maderer fanden nichts zu beanstanden.Jugendwart Sebastian Knarr informierte über die Entwicklung seiner Truppe. Sieben Feuerwehranwärter haben beim Wissenstest erfolgreich teilgenommen. Sie waren bei der Feuerwehrschau in Sunzendorf dabei und übernahmen die Bewirtung beim Heimatabend in der Birglandhalle in Schwend.Der Bericht des Kommandanten Jürgen Schmid umfasste einen Einsatz an einer Ölspur, zwei Kommandantentreffen der Birglandwehren, zwei Funkübungen und die große Brandschutzübung im Raiffeisengelände. Unter den 45 Aktiven sind zwei Atemschutzträger. Drei Feuerwehrleute haben sich zum Gruppenführerlehrgang angemeldet.Die alte Satzung des Feuerwehrvereins von 1980 entsprach nicht mehr in allen Teilen den Ansprüchen der Gemeinnützigkeit. Deshalb verlas der Vorsitzende einen überarbeiteten und geprüften Text. Die neue Satzung wurde einstimmig von der Versammlung angenommen. Anschließend berichtete er vom Gemeindeschießen, vom Kaffeekränzchen für die Feuerwehrfrauen und vom Grillfest.Die anstehenden Neuwahlen leitete Bürgermeisterin Brigitte Bachmann. Helmut Kölbel gab den Vorsitz nach 17 Jahren ab. Sein Amt übernimmt Christopher Bär. Als Stellvertreter steht ihm Thomas Kölbel zur Seite. Schriftführer Erwin Maderer und Kassier Günter Knarr machen weiter. Als Beisitzer fungieren Sebastian Knarr, Markus Waiz, Felix Maderer und Martin Fecher. Die Kasse wird von Reinhard Kohl und Michael Übler geprüft.Der scheidende Vorstand Helmut Kölbel freute sich über den nahtlosen Übergang von Alt zu Jung. Er blickte auf einige Höhepunkte seiner Amtszeit zurück. Dazu zählte er den Neubau des Feuerwehrhauses, das 125-jährige Gründungsfest und ein neues Feuerwehrauto.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann vermisste in ihrem Grußwort die Frauen. "Wenn die Feuerwehr etwas braucht", riet sie, "dann beschafft es euch sofort."