Vermischtes Birgland

30.10.2017

2220

0 30.10.20172220

In Schwenderöd hat am Montagnachmittag der Dachstuhl eines Hauses Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Der Bewohner, ein 84 Jahre alter gehbehinderter Mann, konnte das Gebäude selbst verlassen.

Im Einsatz war ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten. Aus Sulzbach-Rosenberg kam die Drehleiter angefahren, sogar die Feuerwehren aus Lauterhofen und Brunn im benachbarten Landkreis Neumarkt rückten an. Die Bürgermeister Brigitte Bachmann (Birgland) und Ludwig Lang (Lauterhofen) eilten zum Einsatzort. Vor Ort stellte sich die Lage dann aber nicht mehr ganz so dramatisch dar, wie in der Erstmeldung.Zunächst war von einem offenen Dachstuhlbrand die Rede gewesen. "Ich bin heilfroh, dass es nicht ganz so schlimm ist", sagte Bürgermeisterin Bachmann. Allerdings müsse für den Brandleider gesorgt werden. Er könne ja nicht zurück in seine Wohnung. Amtskollege Lang lobte die landkreisübergreifende Zusammenarbeit der Einsatzkräfte: "Da sieht man, dass das gut funktioniert."Offenbar war irgendwann nach 16 Uhr im Dachstuhl ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Alarm ging um 16.26 Uhr bei der Feuerwehr ein. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzgeräten in das Gebäude vor, um die Glutnester zu löschen. Unter dem Dachstuhl quoll bis zum Einbruch der Dunkelheit dichter Qualm hervor. Bei dem Haus handelt es sich um ein barackenähnliches Gebäude, von dem Teile auch als Lager und Unterstellplätze genutzt wurden.Das Bayerische Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Vor Ort waren neben der Feuerwehr Schwend die Kollegen aus Illschwang, Sulzbach-Rosenberg, Lauterhofen und Brunn. Der 84-jährige Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.